De Europese Commissie heeft aangekondigd wie zich aan de DSA moet gaan houden. Via een persbericht komt de EC met een lijst van de eerste 19 techbedrijven die aan de nieuwe EU-onlineregels zullen moeten voldoen als onderdeel van de Digital Services Act (DSA). Op de lijst staan giganten als Facebook, Amazon, Google, Instagram en TikTok. De bedrijven moeten nu binnen vier maanden aan de volledige reeks DSA-verplichtingen voldoen.

“De hele logica van onze regels is ervoor te zorgen dat technologie in dienst staat van mensen en de samenlevingen waarin we leven – en niet andersom”, aldus Eurocommisaris Margrethe Vestager.

De DSA verplicht ondernemingen met meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers tot risicobeheer, externe en onafhankelijke audits, het delen van gegevens met autoriteiten en onderzoekers en het opstellen van een gedragscode.

Het is ingesteld om grote bedrijven verantwoordelijk te houden voor het beteugelen van illegale online-inhoud.

Verantwoordelijkheden

Aangezien deze platforms en zoekmachines “systematisch relevanter” worden, zegt Thierry Breton van de Europese Commissie dat zij “speciale verantwoordelijkheden hebben om het internet veiliger te maken”.

De bedrijven moeten onder meer hun systemen herontwerpen om een hoog niveau van privacy, veiligheid en beveiliging voor minderjarigen te waarborgen. Van de bedrijven wordt ook verwacht dat zij gerichte reclame voor kinderen verbieden.

Bovendien moeten de platforms een goed evenwicht vinden tussen het behoud van de vrijheid van meningsuiting en het beperken van illegale inhoud. Wanneer men illegale inhoud signaleert, moeten zij passende maatregelen nemen en snel handelen.

De Commissie heeft ook een oproep gedaan om bewijsmateriaal te verzamelen over de bepalingen van de DSA met betrekking tot de toegang tot gegevens voor onderzoekers. Deze zijn bedoeld om aanbieders van platforms beter in staat te stellen illegale inhoud, de verspreiding van verkeerde informatie en risico’s voor de geestelijke gezondheid van gebruikers te bestrijden. Hiermee hoopt de EC voldoende feedback en informatie te verzamelen om een eenvoudig mechanisme voor gegevenstoegang op te stellen. Daarbij zijn de nodige voorzorgsmaatregelen tegen misbruik cruciaal.

Meer bedrijven aangekondigd

Vorige maand waarschuwde Breton dat grote techbedrijven nauwlettend in de gaten zouden worden gehouden om ervoor te zorgen dat zij aan de voorwaarden van de DSA voldoen. Zeer grote zoekmachines en online platforms moesten het exacte aantal actieve maandelijkse gebruikers met de EC delen. Dit moest het gewicht bepalen waarmee de DSA-regels op hen zouden worden toegepast.

Lees ook: EC houdt Amazon, Apple en Spotify in de gaten

Na 19 bedrijven te hebben genoemd die onder de wet zouden vallen, stelt Breton dat de lijst nog niet compleet is. Hij is nog aan het bepalen of nog vier andere bedrijven ook onder de DSA vallen. Dit zal binnen enkele weken bekend worden gemaakt.

De bedrijven zijn tot nu toe: AliExpress, Apple App Store, Amazon, booking.com, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Bing en Zalando.