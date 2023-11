De Franse automotive-specialist Valeo sleept Nvidia voor de Amerikaanse rechter. Men klaagt de GPU-maker aan wegens de vermeende diefstal van broncode. Dit nadat een Nvidia-medewerker, een ex-werknemer van Valeo, in 2021 een schermweergave met de code deelde in een videogesprek.

Tijdens een videogesprek tussen Nvidia en Valeo toonde een Nvidia-medewerker onbedoeld broncode van de automotive-specialist op een scherm. De twee partijen werken samen aan software-oplossingen voor parkeer- en rijondersteuning. De medewerker in kwestie was een ex-werknemer van het in Parijs gevestigde bedrijf, schrijft Bloomberg.

Deelnemers aan het videogesprek van Valeo herkenden de code. Ze maakten snel een screenshot van het scherm, voordat de medewerker zijn vergissing besefte. Hierdoor kreeg Valeo bewijs dat zijn code in handen van Nvidia was.

Bestanden en 6 GB aan code

Voordat de Duitse ex-Valeo-medewerker vertrok, zou hij duizenden bestanden en 6 GB aan broncode naar een privé-mailaccount hebben gestuurd en vervolgens zijn persoonlijke account van het Valeo-netwerk hebben gewist om de sporen uit te wissen.

Dit zou hem zeer aantrekkelijk voor Nvidia hebben gemaakt. De medewerker werd in deze zaak afgelopen september door een Duitse rechter schuldig bevonden en moet een boete van 14.400 euro betalen.

Nvidia probeerde zaak te sussen

In een poging om de rechtszaak te voorkomen heeft Nvidia in een brief aan Valeo aangegeven niet in de code van de automotive-specialist te zijn geïnteresseerd. Ook zou het bedrijf ervoor hebben gezorgd dat de intellectuele eigendomsrechten van Valeo worden gerespecteerd.

Daarnaast zou de betreffende medewerker hebben verklaard dat de code alleen op zijn laptop stond en de data maar één keer zou hebben gebruikt. De code zou namelijk gebruikt zijn voor het bouwen van een interface met de technologie van Valeo, niet voor het doorgeven van intellectueel eigendom binnen Nvidia.

Verder geeft Nvidia aan te goeder trouw te zijn geweest door mee te werken met de Duitse justitie in het onderzoek naar de medewerker. Daarnaast zou uit eigen onderzoek zijn gebleken dat de medewerker geen schade heeft aangericht.

Deze mededelingen hebben Valeo er niet van weerhouden om op 7 november van dit jaar toch een aanklacht bij de Amerikaanse rechter in te dienen.

Lees ook: ‘Batterygate’: verhulde Apple foutieve accu’s met software-updates?