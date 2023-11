De abonnementsmodellen van Meta worden gezien als een manier om gebruikers te laten betalen voor hun privacy. De actiegroep noyb legt dit punt voor aan een Oostenrijkse regulator.

Noyb, de stichting achter Max Schrems, klaagt de beleidswijziging van Meta officieel aan. Met de wijziging introduceerde het social media platform een betalend abonnement dat gebruikers een reclamevrij platform aanbiedt. Gebruikers betalen hier al snel veel geld voor, aangezien er apart wordt betaald voor web- en mobielgebruik en binnenkort ook een meerprijs geldt voor ieder gekoppeld account.

De prijs is echter niet het belangrijkste onderwerp van de klacht. Wel dat de abonnementen de enige optie zijn om onder dataverzameling door Meta uit te komen. Dit gebruikt de social media conglomeraat om gepersonaliseerde advertenties te sturen. Er is geen mogelijkheid om dit type kosteloos uit te schakelen. Noyb vindt dat onredelijk omdat het gebruikers laat betalen voor hun privacy.

Noyb, de afkorting voor None Of Your Business, is een actiegroep die opkomt voor de privacy van EU-inwoners. De groep is voornamelijk actief rondom het wettelijk kader dat de datatransmissie tussen de EU en de VS mogelijk maakt.

‘Privacyvergoeding’

Om gepersonaliseerde advertenties te tonen aan gebruikers, heeft Meta volgens de Europese wetgeving toestemming nodig van de gebruikers. Noyb vindt het dan ook ongehoord dat Meta deze toestemming afdwingt met een ‘privacyvergoeding van maximaal 250 euro per jaar als iemand zijn fundamentele recht op gegevensbescherming durft uit te oefenen’.

Een vergoeding vragen voor het niet tracken van een gebruiker, is echter volgens de wet niet verboden. De vergoeding moet alleen noodzakelijk zijn en er moet een legitiem bedrag worden voorgesteld. Volgens Noyb is de kostprijs niet aanvaardbaar.

Waar blijft het verbod van de EU?

“Als Meta hiermee wegkomt, zullen concurrenten snel in haar voetsporen treden”, waarschuwt de groep nog. Een duidelijke oproep aan de wetgevende instanties dus om de praktijken aan te pakken. Dat is nodig, want na een snel antwoord op de introductie van de abonnementen, is er nog altijd geen actie ondernomen.

