De EU gaat Microsoft alsnog aanklagen voor mogelijke oneerlijke concurrentie van zijn videoconferencingplatform Microsoft Teams. Dit ondanks het voorstel van de techgigant om de applicatie niet te bundelen met andere software, zoals Microsoft 365.

Volgens Bloomberg is het voorstel van Microsoft niet genoeg gebleken om een mogelijke aanklacht vanwege oneerlijke concurrentie rondom Teams te voorkomen. De Europese Commissie zou een verklaring opstellen waarin het een lijst van bezwaren geeft rondom de mogelijke marktdominantie van Teams. Deze zal binnen enkele maanden aan Microsoft worden toegezonden.

Vermeende marktdominantie Teams

Microsoft vreest al langer sancties van de EC rondom zijn Teams-applicatie. Het is voor de EC een doorn in het oog dat deze applicatie standaard gebundeld zit met andere Microsoft-oplossingen en -software. Dit maakt het voor andere aanbieders van vergelijkbare applicaties, zoals Slack, Zoom of WebEx, veel moeilijker publiek te vinden voor hun applicaties.

De mededingingsautoriteiten van de EU dreigen daarom met maatregelen. Onlangs probeerde Microsoft bakzeil te halen door voor de EU te stoppen met het bundelen van Teams met andere producten. Tegenover partners gaf de techgigant echter aan dat dit slechts een compromis is en dat nog altijd zaken kunnen veranderen.

Overige aanklachten

Wanneer de EC de aanklacht naar Microsoft stuurt, is onbekend. Naast de klacht over Teams is Microsoft ook onderwerp van onderzoek door de EU over niet-eerlijke gebruikerslicenties voor zijn public cloudplatform Azure en loopt de bepaling nog of Edge en zijn advertentiediensten onder de Digital Markets Act van de EU moeten vallen.

