Italiaanse waakhond richt DMA-pijlen op Google vanwege datahonger

De Italiaanse mededingingswaakhond wil Google aan de tand voelen over de manier waarop het bedrijf toestemmingen vergaart van gebruikers voor het opstellen van advertentieprofielen. Dat zou mogelijk op oneerlijke wijze gebeuren, aldus de organisatie. Het betreft de eerste keer dat een nationaal orgaan zich beroept op de Digital Markets Act (DMA) van de EU.

Het beoogde onderzoek van de Italiaanse toezichthouder AGCM richt zich op de manier waarop Google toestemming vraagt aan gebruikers in de EU om hun activiteiten te meten door verschillende diensten heen, Youtube, de Chrome-browser, Maps en natuurlijk Google’s zoekmachine. Dat gebeurt ten behoeve van gepersonaliseerde advertenties, de belangrijkste inkomstenbron van Google.

Misleidend en incompleet

De toezichthouder vindt dat Google onvoldoende inzichtelijk maakt wat de implicaties zijn van het koppelen van gebruikersgegevens aan de verschillende diensten. De keuze om dit wel of niet te doen zou op agressieve wijze aan gebruikers worden gepresenteerd en bovendien misleidend en incompleet zijn. Dat zou de keuze van gebruikers onrechtmatig kunnen beïnvloeden.

Volgens de regels van de DMA moeten gebruikers expliciet toestemming geven voordat hun data mag worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dat nu een nationale speler op basis van deze wet onderzoek gaat doen is opmerkelijk, omdat het gewoonlijk de Europese Commissie is die op naleving hiervan toeziet door ‘gatekeepers’ als Alphabet, het moederbedrijf van Google.

‘Gatekeepers’ onder de loep

De regels van de Digital Markets Act zijn uitsluitend van toepassing op organisaties die door de EC tot gatekeeper zijn bestempeld. Dergelijke bedrijven moeten in minstens drie lidstaten actief met een jaarlijkse omzet van 7,5 miljard euro of een marktaandeel van 75 miljard euro. Ook moet een gatekeeper 45 miljoen gebruikers per maand hebben of 10.000 zakelijke Europese gebruikers per jaar. Tot slot moet een gatekeeper drie jaar lang aan beide voorwaarden voldoen. Naast Alphabet zijn dat Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram) en Microsoft.

Overigens loopt er al een onderzoek onder de vlag van de DMA naar Google, maar dan door de EC zélf. Dat gaat over het voortrekken van de eigen diensten bij het tonen van zoekresultaten en de eigen Play Store.

