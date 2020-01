Google voegt iOS-support toe aan Advanced Protection Program

Waar het sinds april 2019 al mogelijk is voor Android-gebruikers om hun telefoon of tablet te gebruiken als toegangsmiddel tot bepaalde accounts, is het vanaf nu ook mogelijk dat te doen met Apple-producten. Google kondigt namelijk aan dat iOS dezelfde functie krijgt als reeds beschikbaar op Android.

In plaats van een daadwerkelijke two-factor authenticator te moeten hebben of een login moeten bevestigen via een SMS, geeft de functie gebruikers de mogelijkheid om direct toegang te geven door middel van hun smartphone of tablet.

Gebruikers dienen eerst hun Google Account te koppelen aan hun telefoon (of tablet) en vervolgens bluetooth aan te zetten. Vervolgens kan er op een computer worden aangegeven welke smartphone gebruikt moeten worden als toegangsmogelijkheid, waarna de stappen zijn voltooid voor Android gebruikers

iOS nét even iets anders

Voor eigenaren van een iPhone of een iPad, is net even wat meer tijd nodig om de veiligheidsfunctie te activeren. Middels de Smart Lock app van Google zelf, moet het apparaat worden toegevoegd als sleutel om logins voor Chrome OS, iOS, MacOs en Windows 10-apparaten te ontgrendelen.

Aangezien een mobiele telefoon vanaf dat moment daadwerkelijk dient als toegangsmogelijkheid, raadt Google aan om voor de zekerheid alsnog een backup mogelijkheid achter de hand te houden (en op een veilige plaats te leggen) voor het geval een telefoon kapot gaat, kwijtraakt of wordt gestolen.