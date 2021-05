Dell Technologies APEX biedt IT as-a-Service voor hybrid- en multi-cloud

Project Apex loopt al een tijdje maar vandaag tijdens de virtuele Dell Technologies World introduceert het bedrijf dan eindelijk Dell Technologies APEX. Een as-a-service oplossing waarbij je je complete IT-infrastructuur managed kan afnemen. Dit kan vanuit lokale datacenters, een eigen datacenter of in een van de grote clouds van de hyperscalers. Alles vanuit het APEX console en met slechts één factuur aan het einde van de maand.

Dell Technologies liet in een pre-briefing weten dat het doel is om het simpeler te maken voor bedrijven om IT te consumeren. Dit wil het bedrijf doen door alles as-a-service aan te bieden, maar tegelijk ook met flexibele betaalmogelijkheden te komen via Dell Financial Services. Het bekende Flex-on-demand zal ook via Dell Financial Services beschikbaar komen.

Dell Technologies APEX

Het Dell Technologies APEX portfolio bestaat uit verschillende oplossingen. Zo is er APEX Data Storage Services waarmee een eenvoudige storage a a service-oplossing beschikbaar komt. Daarnaast is er APEX Cloud Services, waarmee een consistente cloudervaring wordt geboden vanuit de public cloud, private cloud en de Edge. Ook is er nog APEX Custom Solutions waarmee de grootste infrastructuurprojecten op maat kunnen worden opgezet, inclusief flexibele betaal- en management-diensten.

Complete infrastructuur eenvoudig uitbesteden

Grote bedrijven hebben vaak ook een grote infrastructuur. Een aantal jaar geleden hoopte men deze volledig naar de cloud te kunnen brengen en flink te kunnen snijden in het beheer ervan. Inmiddels zijn de meeste bedrijven hiervan teruggekomen. De cloud is zeer geschikt voor veel doeleinden, maar niet om je complete infrastructuur naar toe te migreren. De huidige trend is nu hybrid- en multi-cloud. Waarbij de infrastructuur in meerdere clouds te vinden is en vaak ook nog in een aantal lokale datacenters. Daar speelt Dell Technologies met APEX op in.

Dell Technologies biedt grote bedrijven de mogelijkheid om het beheer van hun eigen datacenters en cloudomgevingen te centraliseren. Via de Dell Technologies APEX Console kan een bedrijf zijn complete infrastructuur beheren. Met een druk op de knop kan het een infrastructuur in een nabij gelegen datacenter in gebruik nemen. Of een infrastructuur in de cloud optuigen of in zijn eigen datacenter laten plaatsen of een combinatie ervan. Tijdens de pre-briefing vertelde Dell Technologies dat in elk geval Amazon Web Services, Google Cloud en Microsoft Azure zullen worden ondersteund. Voor de lokale datacenters zal Dell Technologies met partners gaan werken, waarvan de eerste al is opgetekend.

Dell Technologies gaat namelijk samenwerken met Equinix. Equinix beschikt over meer dan 100 datacenters verspreid over de hele wereld. Tussen deze datacenters liggen ook allemaal snelle glasvezelverbindingen waardoor de datacenters van Equinix tot de top van de markt behoren. Daarnaast is het een publiek geheim dat alle hyperscalers ook partners zijn van Equinix voor bepaalde connectiviteitsdiensten of zelfs voor de invulling van datacenters in bepaalde regio’s. De connectiviteit tussen de datacenters van Equinix en de grote hyperscalers is dan ook optimaal.

Dell Technologies APEX is niet instant

Hoewel Dell Technologies zich heeft laten inspireren door het cloudmodel, werkt het niet helemaal zoals de cloud. In de cloud zijn bedrijven gewend met een creditcard direct aan de slag te kunnen. Dat zal hier niet het geval zijn. Voor Dell Technologies APEX worden contracten gesloten van minimaal 1 jaar, maar vaak voor 3 jaar. Daarbij kan een bedrijf een infrastructuur afnemen die begint bij 50TB. Het is dus niet geschikt voor een enkele VM. Ook zit er in eerste instantie een levertijd op van maximaal 14 dagen. Voor het uitbreiden van een bestaande infrastructuur via APEX hanteert Dell Technologies een termijn van maximaal 5 dagen.

Dat zal voor bedrijven wellicht even wennen zijn, maar als ze in het verleden een aantal racks aanschaften voor een datacenter, was de levertijd, de tijd voor installatie en beheer vele malen langer.

Dell Technologies APEX leunt volledig op VMware

VMware mag dan niet langer onder de Dell Technologies groep vallen, het is wel de grootste partner van het bedrijf voor het APEX-aanbod. De enige manier waarop Dell Technologies dit kan aanbieden is via een VMware-stack. Het combineren van infrastructuur in lokale datacenters met de cloud vraagt om een uniform platform zodat je die omgevingen ook aan elkaar kan knopen. Dat kan VMware leveren vanuit elk datacenter en vanuit elke cloud.

Daarnaast zal Dell Technologies ook het beheer en de patching van de VMware-omgeving voor zijn rekening nemen. De klant wordt echt ontzorgd en kan vanuit de APEX-console snel infrastructuur beschikbaar maken voor nieuwe projecten. Het maakt daarbij niet uit waar de omgevingen allemaal draaien, alles komt samen in die ene console.

Wat Dell Technologies ook slim heeft gedaan is de financiële afhandeling. Stel dat je als klant in een Equinix datacenter een omgeving hebt draaien gecombineerd met AWS en Google Cloud. Dan krijg je van Dell maar één factuur aan het einde van de maand. Je hoeft dus niet zelf nog Equinix, AWS en Google Cloud af te rekenen.

APEX is eenvoudiger voor de klant, advies rondom cloud blijft belangrijk

Hoewel APEX het afnemen van infrastructuur flink wat eenvoudiger maakt, blijven er zaken ook hetzelfde. De strategie van veel bedrijven zit nu op hybrid cloud of multicloud. Dat is voor veel bedrijven ook de verstandigste keuze. De uitdaging is echter nog hetzelfde: welke workloads draai je in welke cloud? Hoe zwaar moet je lokale infrastructuur zijn, welke clouds passen het beste bij je applicatielandschap, en ga zo maar door.

Daar ligt een taak voor de pre-sales teams van Dell Technologies met hun ervaring. Die zullen met de klant in gesprek moeten om te helpen bij de initiële keuze. Dell Technologies liet eerder al weten dat er geen best practice is voor de hybrid cloud. Na de initiële fase wordt het makkelijker om uit te breiden bij nieuwe projecten.

Is APEX de toekomst van Dell?

Dell Technologies heeft een periode achter de rug waarin het vooral heeft gesneden in de organisatie door bedrijfsonderdelen te verkopen. Zo werd onder meer RSA verkocht, VMware afgesplitst en Dell Boomi verkocht. De schuldenlast die Dell Technologies opliep bij de overname van EMC moest worden verkleind. Daarnaast moest Dell zich ook een beetje opnieuw uitvinden met de opkomst van de cloud.

Het lijkt er dan ook op dat APEX de toekomst is voor Dell Technologies op het gebied van datacenters en grootzakelijke klanten. Niet langer hoeft het gesprek te gaan over specifieke serverconfiguraties en data storage-oplossingen, maar over IT as a Service, waarbij Dell Technologies zelf zal inschatten welke producten het beste passen bij de wensen van de klant.