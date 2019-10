Salesforce gebruikt Einstein-AI om haaien te detecteren

Salesforce heeft al enige tijd een suite aan tools voor machine learning onder de naam Einstein. Die tools worden gebruikt om de productiviteit van kenniswerkers te verhogen. De Einstein-tools worden nu echter ook gebruikt om witte haaien te vinden.

Onderzoekers uit het Einstein-team zijn samen gaan werken met de University of California. Samen ontwikkelden ze SharkEye, een oceaanmonitoringsinitiatief, schrijft Silicon Angle. Daarmee reageren ze op de groeiende frequentie waarmee witte haaien in Californië de afgelopen jaren gespot zijn.

Voor dit project hebben onderzoekers inzicht nodig in het gedrag van de witte haaien, om zo een compleet beeld te schetsen van het ecosysteem in het water. Badmeesters hebben op hun beurt weer een manier nodig om haaien die in de buurt van het strand komen te spotten.

Daarmee komen de eisen van beide groepen dus op hetzelfde neer: ze hebben een efficiënte manier nodig om haaien in real-time of bijna in real-time te volgen.

SharkEye

Dat is dan ook waar SharkEye voor bedoeld is. Salesforce trainde voor dit project zijn Einstein Vision image recognition-algoritme om haaien te detecteren in de zee, aan de hand van beelden die vanuit de lucht gemaakt zijn.

Onderzoekers van het bedrijf en de universiteit maakten de video voor de training door een groep studenten met drones te laten vliegen over een stuk strand van 16 kilometer. Vervolgens werden de opnames aan Einstein Vision gegeven, om de AI zo te leren hoe het witte haaien kan detecteren.

De onderzoekers leerde het algoritme zo om witte haaien te onderscheiden van andere soorten, zoals andere soorten haaien die niet gevaarlijk zijn voor mensen. Ook leerde het algoritme om objecten als drijvende schelpen te negeren. Uiteindelijk werd er zelfs een manier gevonden om de haaien uit elkaar te houden, zodat ze niet dubbel geteld worden.

Toekomstplannen

De bedoeling is dat SharkEye beschikbaar wordt voor de kustgemeenschappen in Californië. De data over de gespotte haaien worden met badmeesters, leraren van surfscholen en biologen gedeeld via een aangepaste versie van de Salesforce Field Service Lightning-app.

De onderliggende computer vision-software wordt beschikbaar gemaakt voor drone-hobbyisten.