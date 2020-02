Blue Prism lanceert nieuwe SaaS-tools na overname Thoughtonomy

Blue Prism heeft een aantal nieuwe tools gelanceerd om zijn cloud-mogelijkheden uit te breiden. De nieuwe diensten zijn mogelijk door het in 2019 overgenomen Thoughtonomy.

De tools vallen onder de Blue Prism Cloud, het aanbod van de Robotic Process Automation (RPA)-leverancier dat gemaakt is voor connecties met cloud-platformen als AWS en Microsoft Azure. Dit is essentieel aangezien de Blue Prism-CEO eerder in een interview aangaf dat de RPA-deployments van het bedrijf traditioneel in het datacenter plaatsvinden.

Eén van de nieuwe tools noemt het bedrijf de Blue Prism Cloud Hub. Dit is een oplossing om de automatiseringscyclus te beheren. De Hub komt ook met de Wireframer-tool, dat helpt bij het bouwen van een processtructuur. Daarnaast komt de update met Blue Prism Cloud Interact, een webinterface waarin gebruikers bijvoorbeeld front- en back office-processen kunnen automatiseren. Tot slot voegt Blue Prism de IADA-oplossing toe, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om activiteiten en taken te orkestreren.

Thoughtonomy ondersteunt SaaS-move

Het toevoegen van de nieuwe mogelijkheden komt dus voort uit het integreren van het eerder overgenomen Thoughtonomy. Thoughtonomy heet nu Blue Prism Cloud. De intentie van Blue Prism is om meer mogelijkheden voor de cloud te introduceren. “Uiteindelijk kan de klant welk platform hij wilt kiezen. Thoughtonomy stelt de klant in staat om een digital workforce te deployen op basis van het SaaS-model”, aldus Blue Prism-CEO Alastair Bathgate.

Thoughtonomy ontwikkelde voor de acquisitie een kunstmatige intelligentie (AI)-engine, waarmee het in staat is RPA-oplossingen als SaaS te leveren. Voor deze technologie legde Blue Prism 100 miljoen dollar neer. De acquisitie volgde een aantal maanden nadat Blue Prism een investering van ongeveer 130 miljoen dollar kreeg.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat kan je er eigenlijk mee?