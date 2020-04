Google test automatisch verbergen extensie-logo’s in Chrome

Niet langer handmatig de logo’s van browserextensies moeten verbergen, maar deze standaard onder een drop-down menu hebben. Google experimenteert momenteel met een dergelijke verandering in de UI van de browser, waardoor gebruikers een duidelijker overzicht krijgen van welke extensies zijn geïnstalleerd en tot welke data deze toegang hebben.

Onder de naam Chrome Extension Toolbar kan de functie worden aangezet in de interface van Chrome. In plaats van losse extensies naast elkaar te zien aan de rechterkant van de URL-balk, verschijnt het algemene logo van extensies: een puzzelstukje. Wie daar op klikt, zal vervolgens een lijst van alle geïnstalleerde extensies krijgen.

Niet alleen is het voor gebruikers daardoor makkelijker om te zien wat er is geïnstalleerd en welke gegevens de extensies kunnen inzien, ook biedt het de mogelijkheid voor Google om nog een feature toe te voegen. Wie een extensie installeert, krijgt groot in beeld te zien dat deze is toegevoegd aan de lijst. Wordt deze weg geklikt, dan schaart de extensie zich onder de algemene lijst. Hierdoor is het lastiger geworden om ongevraagde of malafide extensies te installeren zonder dat de gebruiker het door heeft.

Aangezien sommige extensies geregeld aan- en uitgezet worden bij het bezoeken van bepaalde websites, houdt Chrome wel de mogelijkheid om een extensie expliciet vast te zetten aan de balk.

Kritiek

Voor gebruikers zou het moeten zorgen voor een overzichtelijkere UI, makers van Chrome-extensies plaatsen echter vraagtekens bij het standaard verbergen van hun logo’s. Volgens sommigen zou het bijdragen aan het vergeten van een geïnstalleerde extensie (en daarmee bekendheid). Het niet kunnen aanvinken van een ‘pin deze extensie standaard vast aan de balk’ door gebruikers zou een gemiste kans zijn, zo menen devs van extensies. Het antwoord van Google daarop in de blogpost spreekt voor zich: ‘als het gebruik van de extensieknop een belangrijk onderdeel is van de extensie, overweeg dan om er voor te zorgen dat je gebruikers weet aan te moedigen de extensie vast te zetten.’