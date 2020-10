‘Europa werkt aan lijst om macht techgiganten in te perken’

De Europese Unie richt zich opnieuw op ‘Big Tech’ om de macht van grote techbedrijven in te perken. Bronnen van de Financial Times stellen dat 20 techgiganten op een lijst geplaatst worden.

De “hitlijst” moet volgens de bronnen techreuzen aan strengere regels laten voldoen en er komt ook meer toezicht. Het zou kunnen betekenen dat zij gedwongen worden om gegevens te delen met kleinere concurrenten op de markt. Er zou ook kunnen worden geëist dat zij transparanter zijn over de wijze waarop zij informatie verzamelen.

Wie staat er op de lijst?

De lijst wordt samengesteld op basis van een aantal criteria, waaronder het marktaandeel van de inkomsten en het aantal gebruikers. Het betekent dat de iconische titanen van Silicon Valley, zoals Amazon, Apple, Facebook en Google, bijna zeker op de lijst staan.

Elk bedrijf dat geacht wordt zo machtig te zijn dat rivalen niet kunnen opereren zonder gebruik te maken van hun platform, zal op de lijst komen.

Het exacte aantal beoogde bedrijven en de precieze criteria om ze op de lijst te zetten worden nog steeds besproken. Het is de nieuwste stap in de strijd van de EU om de macht van de platforms die zij als een bedreiging voor de handel en de rechten van de EU-burgers beschouwen, te beperken.

Vorige maand impliceerde Thierry Breton, de eurocommissaris voor Interne Markt, dat de techgiganten niet verschillen van de grote banken die “te groot waren om failliet te gaan” in de wereldwijde financiële crisis van 2008. Hij beschreef ook wat de EU-wetgeving inzake digitale diensten (DSA) voor hen in petto had.

“De eindgebruikers van deze platforms hebben het gevoel dat ze te groot zijn om zich te bekommeren”, aldus Breton. “Onder bepaalde voorwaarden kunnen we ook de bevoegdheid hebben om een structurele scheiding op te leggen”, waarschuwde hij.

“Het internet zoals we dat kennen wordt vernietigd,” zei een andere bron tegen de FT. “Grote platforms zijn invasief, ze betalen weinig belasting en ze vernietigen de concurrentie. Dit is niet het internet dat we wilden.

