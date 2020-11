Nvidia en AMD hijgen in de nek van Intel

Waar bedrijven eerder naar Intel gingen voor chips, worden er nu grote deals gesloten met andere bedrijven, zoals AMD en Nvidia. Stuk voor stuk Amerikaanse bedrijven die Intel het vuur aan de schenen leggen.

Nvidia is erg bekend om zijn grafische kaarten, terwijl AMD het traditioneel gezien juist moet hebben van de computerprocessoren. Beide bedrijven hebben zich de laatste tijd steeds meer toegelegd op chips zoals ook Intel die maakt. AMD is zelfs van plan om chipmaker Xilinx voor 35 miljard dollar aan te schaffen.

Nvidia en Arm Holdings

Nvidia heeft op zijn beurt 40 miljard neergeteld om Arm te kopen, een chipdesignbedrijf. In de chipindustrie is niet eerder zo’n gigantische acquisitie gedaan. Er is echter ook angst: als Nvidia Arm bezit, krijgt het dan niet te veel inside informatie over wat techbedrijven in de toekomst zoal van plan zijn met chips?

Beide acquisities moeten nog door de autoriteiten worden goedgekeurd. Als dat echter eenmaal is gebeurd, dan wordt het voor Intel een hele kluif om terug te vechten. Het gaat al niet heel voorspoedig met het bedrijf: het heeft nieuwe chips moeten uitstellen en raakt Apple kwijt als grote klant. Moeilijk, nu Nvidia en AMD steeds groter worden in de datacenter-business. Op dit moment is het nog steeds Intel dat het leeuwendeel van de markt in handen heeft. Het heeft een marktaandeel van 94 procent.

AMD en Xilinx

Nvidia heeft nu al 1,7 miljard omzet in de datacenterbranche. AMD draait ook al langer mee in de datacenterwereld, maar als Xilinx daar nog bijkomt, dan wordt het waarschijnlijk wel heel aantrekkelijk voor andere bedrijven om met AMD in zee te gaan. De mogelijkheden worden daarmee in één klap veel groter. Voor het zover is, dat duurt nog even. AMD verwacht pas eind 2021 de deal echt rond te hebben met Xilinx.