‘Hyundai en Apple gaan mogelijk samen auto ontwikkelen’

Hyundai voert ‘vroege gesprekken’ met Apple over de ontwikkeling van een elektrische auto. Toen Hyundai Motor dat bekendmaakte, schoten de aandelen van het bedrijf met 19 procent omhoog. Hoewel het nog om prille gesprekken gaat, lijkt het een populaire keuze van het autobedrijf om de handen ineen te slaan met Apple.

De Zuid-Koreaanse automaker is niet de enige die met Apple praat over het maken van een elektrische auto. Ook andere grote autoleveranciers voeren gesprekken met het techbedrijf uit de Verenigde Staten voor het ontwikkelen van de potentieel autonome auto van Apple. In ieder geval lijkt het een goede keuze voor de automaker, die de aandelen flink zag stijgen na de aankondiging.

Hyundai

Wat wel een interessante kwestie is, dat is wat de deal met Hyundai zou inhouden. Er wordt namelijk gesproken over zowel het ontwikkelen van een elektrisch voertuig als het ontwikkelen van een batterij. Het plan is om de auto in 2027 op de markt te brengen. Dat is later dan eerdere geruchten lieten doorschemeren, waarin meer een releasedatum van 2024/2025 werd genoemd. Bovendien werd er eerder gezegd dat Apple zelf een goede oplossing had voor de batterij. Het is spannend of dat klopt, of dat het juist meer aan de automaker wordt gelaten -of aan de samenwerking- om hiermee alsnog op de proppen te komen.

Accuduur is één van de grootste uitdagingen van elektrisch rijden. In Nederland is ons wegennet doorontwikkeld en wonen we vrij dicht op elkaar, we zijn ook een klein land, waardoor je eigenlijk altijd wel relatief dichtbij een oplaadpunt woont. In het ruimere Amerika of bijvoorbeeld Australië is dat natuurlijk heel wat anders. Als je dan langer op één accu kunt rijden, dan biedt dat veel voordelen. We weten echter nog helemaal niets: Apple houdt zijn lippen stijf op elkaar als het om roddels gaat.