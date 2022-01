LinkedIn werkt aan audio- en videoplatform

LinkedIn introduceert binnenkort een interactieve platformdiensten voor live events. Eerst alleen voor audiochat, later ook voor video.

De komst van een audio-only conversatieplatform werd door Microsoft-dochter LinkedIn al begin vorig jaar aangekondigd, maar heeft blijkbaar nu zijn vorm gekregen. Volgens TechCrunch wil de zakelijke social mediagigant met het platform zakelijke gebruikers meer mogelijkheden bieden voor het aanbieden en uitvoeren van virtuele evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rondetafelgesprekken. Het is aan de gebruikers van deze functionaliteit hoe zij hun interactieve evenementen willen vormgeven.

Komst audio-only conversatieplatform

Deze maand introduceert LinkedIn een audioplatform in bèta. Dit platform is het best vergelijkbaar met de applicatie Clubhouse die sinds het begin van de pandemie veel aandacht heeft weten te trekken, maar nu al weer op zijn retour lijkt.

LinkedIn heeft volgens ingewijden lang gewerkt aan extra opties die het platform voor zakelijke gebruikers interessanter kunnen maken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om toegang tot audio-chats betaald aan te bieden. Vooralsnog lijkt toegang tot het audioplatform binnen LinkedIn gratis te blijven.

Andere mogelijkheden van het platform zijn onder meer het end-to-end kunnen beheren van interactieve content zonder software van andere partijen, live conversaties en het modereren van deze gesprekken, communicatiemogelijkheden tussen deelnemers na de gesprekken en meer interactie met de overige functionaliteit van het zakelijke netwerk.

Videoplatform

In de nabije toekomst moet het audioplatform zich uitbreiden met een videoplatform. Dit platform moet zich vooral gaan richten op de zogenoemde Creator-community die LinkedIn in het leven heeft geroepen. Deze community krijgt nu al van LinkedIn de mogelijkheid virtuele evenementen te organiseren met behulp van de broadcast-technologie in LinkedIn Live.