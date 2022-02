‘Techgiganten moeten goed begrijpen dat Europa zich zal verzetten’

De Duitse en Franse ministers van Economische Zaken zijn niet onder de indruk van Meta’s dreigement om Facebook en Instagram uit Europa te verwijderen. “Techgiganten moeten goed begrijpen dat het Europese continent zich zal verzetten en onafhankelijk blijft.”

Eerder deze week dreigde Meta om Facebook en Instagram in Europa te stoppen als de EU haar privacywetten blijft versterken. Robert Habeck en Bruno Le Maire, de Franse en Duitse ministers van Economische zeken, reageren nuchter op het nieuws.

“We zouden erg goed verder kunnen zonder Facebook”, verklaarde Le Maire volgens Bloomberg. “Ik heb in de afgelopen vier jaar zonder Twitter en Facebook geleefd. Dat was fantastisch”, voegde Robert Habeck toe.

‘Niet geïntimideerd’

Europese beleidsmakers onderhandelden in de afgelopen periode met de VS om een vervanging te vinden voor het Privacy Shield, een veiligheidsmaatregelen voor datatransfers tussen de EU en VS.

Duizenden organisaties hingen van het Privacy Shield af om data uit te wisselen. In 2020 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het Privacy Shield onvoldoende privacy waarborgt voor Europese inwoners. Een van de belangrijkste bezwaren is het feit dat Amerikaanse inlichtingendienst toegang hadden tot Europese persoonsgegevens die in de VS worden opgeslagen.

De verdwijning van het Privacy Shield is een serieus probleem voor techgiganten. Een deel van hun dataverwerking werd van dag op nacht illegaal. Meta voorspelde dat het “waarschijnlijk niet langer in staat is om meerdere toonaangevende producten en diensten in Europa aan te bieden, waaronder Facebook en Instagram”.

Robert Habeck, de eerdergenoemde Duitse minister, reageerde dat de Europese Unie niet is geïntimideerd door dergelijke uitspraken. Bruno Le Maire, een Franse minister, voegde een opsomming van Europese belastingregels en privacymaatregelen voor techgiganten toe.