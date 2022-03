Valtech neemt het Nederlandse Evident over

Met de overname van Evident wordt Valtech een van de grootste spelers op het gebied van digitaal zakendoen binnen B2B.

Digitalisering is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig in de B2B-markt. Inmiddels zien vrijwel alle B2B-bedrijven de waarde van digitaal zakendoen wel in. Je kunt dan denken aan zaken zoals marketingdiensten om klantbetrokkenheid te optimaliseren, het ontwerpen en bouwen van digitale platforms voor klanten, maar ook de klantenervaring te verbeteren door betere koppelingen te maken tussen digitale diensten. Valtech, opgericht in 1993, is hier al sinds jaar en dag een grote speler in. Evident richt zich primair op digital consultancy. Dat voegt Valtech nu dus toe aan (onder andere) de hierboven genoemde onderdelen. Volgens de website van Valtech deed het bedrijf dit ook al, maar met de overname van Evident wordt dit nu dus nog sterker.

Evident

Evident is een Nederlands bedrijf, met het hoofdkantoor in Utrecht, maar ook een vestiging in Lissabon. Er werken in totaal ruim 100 medewerkers. Het bestaat al meer dan 20 jaar en richt zich puur op de B2B-markt. Het idee is dat Evident B2B-bedrijven helpt groeien in een continu veranderende wereld, lezen we in het persbericht dat we over deze overname ontvingen. Evident kan in ieder geval een behoorlijk indrukwekkend lijstje met klantnamen overleggen: Vanderlande, Aalberts Industries, Atlas Copco, NCOI en Mazars. Valtech, een wereldwijd opererende speler, voegt daar namen zoals DSM, Grundfos, Henkel en Wavin, BMW en L’Oreal aan toe.

Herbert Pesch (links), oprichter en CCO van Evident en Ferry Meijndert, CEO van Evident

Naast nieuwe klanten en geografische gebieden, voegt Evident ook nog de nodige know-how toe aan het aanbod van Valtech. Evident heeft vanzelfsprekend een diepgaande kennis over de internationale B2B-markt, maar ook expertise in onder andere Microsoft Azure en Intershop. Dit voegt Valtech toe aan het portfolio met oplossingen dat het aan kan bieden. Dat doet Valtech nu al met Hybris, Commercetools (enkele jaren samen met Valtech en enkele andere partijen ook mede-oprichter van de MACH Alliance overigens, maar dat terzijde), Vtex, Optimizely en Salesforce.

Binnen enkele jaren verdubbelen

De overname van Evident is onderdeel van een groter en behoorlijk ambitieus plan van Valtech. Het wil de omvang van de onderneming binnen enkele jaren verdubbelen. Samen met Evident kan Valtech deze ambitie om een B2B commerce-reus te worden, sneller realiseren, zo laat David Gompel, EVP Europa bij Valtech weten. De CEO van Evident, Ferry Meijndert, laat iets soortgelijks optekenen: “Ik kijk er naar uit om onze internationale business nog sneller te laten groeien in de B2B-markt, binnen de context van Valtech. De timing van deze overname is perfect, gezien het sterke groeimomentum in de B2B-markt”.