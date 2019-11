Xerox legt overnamebod voor aan aandeelhouders HP

Xerox heeft aangekondigd zijn belofte waar te maken om met zijn overnamebod direct naar de aandeelhouders van HP te stappen. De printerfabrikant dreigde hier vorige week al mee, in de hoop dat HP een financieel onderzoek in zou richten.

De nieuwe plannen zijn aangekondigd in een brief van Xerox-CEO John Visentin aan de raad van bestuur van HP, schrijft TechCrunch. “We zijn van plan om direct met de HP-aandeelhouders te praten om hun steun te krijgen voor het aansporen van het HP-bestuur om het juiste te doen en deze aantrekkelijke kans te benutten”, aldus de CEO.

Xerox bood begin deze maand 33,5 miljard dollar (30 miljard euro) op zijn concurrent, maar kreeg al snel met een afwijzing te maken. HP zegt dat het bod het bedrijf “onderwaardeert”, erg “onzeker” is en dat dit “niet het beste is voor de aandeelhouders”.

Xerox is het daar niet mee eens, en Visnetin benadrukt dit ook in zijn brief. Volgens hem krijgen HP-aandeelhouders daar direct cash waarde uit en krijgen ze een gelijk aandeel in het voordeel die uit de gecombineerde bedrijven moet komen. “We hebben een overtuigend aanbod gedaan”, aldus de CEO. Ook zegt hij opnieuw dat het overnamebod niet vol zit met “voorwaarden” of “onzekerheden”, zoals HP claimt.

Vijandig bod

Xerox dreigde vorige week al direct naar de aandeelhouders van HP te gaan, als HP niet akkoord zou gaan met een financieel onderzoek. HP kreeg eerder toestemming om onderzoek te doen naar Xerox, maar weigerde dus onderzoek naar zijn eigen financiën.

“Jullie voorstel voor eenzijdig onderzoek is een onnodige vertragingstactiek”, aldus Xerox in een eerdere brief. Ook stelde het bedrijf dat het onzin is dat HP met het overnamebod “ondergewaardeerd” wordt. HP’s financieel adviseur zou namelijk een prijsdoel van 14 dollar per aandeel hebben ingesteld, terwijl Xerox 22 dollar per aandeel biedt.

Xerox gaf HP vervolgens een deadline. HP moest afgelopen maandag akkoord gaan met het onderzoek om een vriendelijke overname te ondersteunen, wilde het een directe gang naar zijn aandeelhouders voorkomen. HP wees het bod maandag echter voor een tweede keer af.