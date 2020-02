Huawei houdt rekening met toekomst zonder Google-apps

Afgelopen weekend dook er in het nieuws op dat Huawei helemaal afstand doet van de Google-apps op toekomstige smartphones, ook als het handelsverbod weer wordt ingetrokken. Dat bericht blijkt niet te kloppen, Huawei prefereert de Google-apps nog wel, maar investeert fors in een toekomst zonder Google-apps.

De Verenigde Staten voert nog steeds een hard beleid ten opzichte van China en het Chinese Huawei. Zo mag Huawei door een handelsverbod nog maar zeer beperkt zaken doen met Amerikaanse bedrijven en kan het daardoor geen nieuwe smartphones op de markt brengen met een Google-licentie. Zonder Google-licentie is het ook onmogelijk om apps als de Google Play Store, Google Maps, Gmail en dergelijke aan te bieden.

Huawei is daarom druk bezig met het ontwikkelen van Huawei Mobile Services (HMS), als vervanging voor alle Google-apps. Huawei gebruikt in China al jaren alternatieve apps voor Google, omdat de zoekgigant daar niet sterk is vertegenwoordigd. Zo heeft het al een eigen applicatiewinkel en samenwerkingen met Baidu en andere spelers in de markt. Met HMS moet dit nu ook gaan gebeuren voor de Westerse markt. Of Huawei ook met een eigen zakelijke oplossing gaat komen is nog onduidelijk.

Google krijgt er concurrent bij met dank aan Amerikaanse regering

Recent werd bekendgemaakt dat Huawei een overeenkomst heeft gesloten met TomTom voor het afnemen van kaartmateriaal. We kunnen dus binnenkort Huawei Maps verwachten als alternatief voor Google Maps. Er zullen ongetwijfeld ook nog andere apps op het programma staan.

Huawei is zijn processen en technologie zo aan het aanpassen dat het niet langer afhankelijk is van Amerikaanse bedrijven. Zodat het huidige maar ook een toekomstig handelsverbod minder impact heeft op de bedrijfsvoering.

Afgelopen weekend ging het bericht de ronde dat Huawei helemaal verder wilde zonder Google-licentie en applicaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Huawei laat weten nog wel degelijk met Google te willen samenwerken, maar als dat niet kan wil het een alternatief voor handen hebben. Dat betekent echter niet dat die mening niet kan veranderen, als HMS straks zeer succesvol is. Wederom lijkt de Trump-administratie een concurrent gecreëerd te hebben voor een Amerikaans bedrijf middels het handelsverbod. Deze keer moet Google gaan uitkijken dat ze niet verslagen worden.

Eerder schreven we al hoe Huawei in de enterprise markt met zijn Kunpeng-chips een alternatief ontwikkeld voor de Intel processoren. Huawei is een sterke speler in de datacenter-wereld en is niet van plan om die te laten varen.