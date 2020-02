HP wil overname Xerox ontwijken met ambitieus meerjarenplan

In een poging een overname door Xerox af te wenden, zal HP de komende drie jaar een plan uitrollen waarmee het bedrijf weer ‘naar de top van hun kunnen’ gelanceerd moet worden. Gedurende de periode van 2020 tot en met 2022 wil HP zo’n zestien miljard dollar kunnen uitkeren aan de aandeelhouders.

Eerder kwam HP al met een rechtenverklaring voor aandeelhouders, nadat Xerox een nieuw bod had gedaan. De CEO van het HP (Enrique Lores) meende echter opnieuw dat dat aanbod onder de maat was. Het zou HP ‘beduidend onderwaarderen en een aanzienlijk risico voor de toekomst van het bedrijf vormen’, zo stelde de bedrijfsleider.

Naast het uitrollen van het nieuwe businessplan, wil HP tegelijkertijd ook met Xerox om de tafel gaan zitten om een oplossing te vinden waar beide partijen van profiteren: een middenweg waar de aandeelhouders van HP blij mee zullen zijn, en die de toekomst van het bedrijf kan garanderen.

Gemengde financiële resultaten

In Q1 van 2020 kent HP gemengde financiële resultaten. Op de markt van persoonlijke systemen maakte het een groei door van enkele procenten, bij de printers verliep het echter beduidend minder: daar zakten de sales met meerdere procenten. Wel maakte het bedrijf nog steeds winst op die markt. In de komende jaren wil HP binnen die afdeling een aanzienlijke groei realiseren door meer in te spelen op de markt voor 3D-printers.

Xerox bood op 10 februari 2020 nog 24 dollar per aandeel van HP, maar volgens HP zou dat veel minder zijn dan waar de aandeelhouders genoegen mee zouden nemen.