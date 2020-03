Xerox pauzeert overnamepogingen HP vanwege coronavirus

De pogingen van Xerox om HP over te nemen, die ondertussen op een vijandige overname waren uitgedraaid, zijn tot aan nader bericht stilgelegd. De aandacht van het bedrijf kan beter gebruikt worden voor de perikelen rondom COVID-19.

Volgens Xerox zijn andere zaken door de escalerende COVID-19-pandemie belangrijker. De gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten, partners en filialen hebben volgens het bedrijf “…boven alle andere overwegingen, met inbegrip van het voorstel om HP over te nemen,” prioriteit, zegt John Visentin, vice-voorzitter en chief executive officer bij Xerox.

Het bedrijf zegt de rapporten van overheids- en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld nauwlettend te volgen. Ook meldt Xerox dat er wordt samengewerkt met collega’s in het bedrijfsleven, zodat de verspreiding en de gevolgen van het virus tot een minimum beperkt kunnen worden. Zo worden de publicatie van presentaties, interviews met de media en besprekingen met de aandeelhouders van HP uitgesteld.

Overnameproces

Xerox is al geruime tijd bezig met het overnemen van HP, of althans pogingen daartoe. Nadat het bedrijf meerdere boden heeft gedaan voor een overname, die allemaal werden geweigerd door HP vanwege vermeende onderwaardering, nam Xerox recent het besluit om over te gaan tot een vijandige overname. Dat proces ligt dus nu tijdelijk even helemaal stil. Overigens komt de pauze ook op een goed moment door de effecten van het virus op de economie, aangezien de positie van Xerox er natuurlijk niet op vooruit gaat door de dalende beurskoersen.