Google Translate maakt live vertalen voor Android mogelijk

De Android-app van Google Translate kan gesproken teksten live vertalen tussen acht talen. Er is ondersteuning voor onder meer de Engelse en Duitse taal, Nederlands kent voorlopig geen ondersteuning.

Het live vertalen van gesprekken werd in januari aangekondigd en kreeg een verwachte releasedatum mee in de daarop volgende paar maanden. In die tijd wilde Google een aantal problemen verhelpen, waaronder het beter kunnen isoleren van een gesprek zonder teveel achtergrondgeluiden mee te nemen.

In eerste instantie zal de functie alleen werken met een achttal talen. Gesprekken in het Russisch, Hindi, Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans en Thais kunnen vanaf deze week direct worden omgezet in tekst op Android-devices, met in de toekomst mogelijk meer talen. Ook hoopt Google in de toekomst een functie toe te voegen waarmee reeds opgenomen gesprekken achteraf vertaald kunnen worden; vooralsnog werkt het alleen live. Daarnaast laat Google weten te werken aan de functionaliteit van de app in meer situaties, aangezien de app nu het beste werkt in stille omgevingen met slechts één iemand aan het woord.

Google wil de functie ook naar iOS brengen, maar hing daar nog geen releasedatum aan vast. Voor Android-gebruikers is het alleen van belang om de nieuwste versie van Translate geïnstalleerd te hebben, waarna een optie om direct te vertalen zou verschijnen. Een extern opnameapparaat dat in verbinding staat met de telefoon, kan de kwaliteit verbeteren.