Apple vernieuwt 13-inch MacBook Pro met quad-core Intel-chips

Apple heeft een vernieuwde versie van de 13-inch MacBook Pro aangekondigd. De nieuwste MacBook beschikt over quad-core processoropties, aanzienlijk meer opslagcapaciteit en een nieuw toetsenbord.

Volgens Apple is de nieuwe 13-inch MacBook Pro 280 procent sneller dan de vorige modellen MacBooks. De laptop wordt geleverd in vier modellen met basisprijzen die variëren van 1.299 dollar (1.201 euro) tot 1.999 dollar (1.848 euro), die allemaal draaien op quad-core Intel-processors. De twee low-end varianten zijn voorzien van 8th generation processors met een basissnelheid van 1,4 GHz. De twee high-end varianten maken gebruik van de nieuwere10th-generation chips met een standaardfrequentie van 2,0 GHz.

De 10th-generation CPU’s zijn ook voorzien van de nieuwste versie van Intel’s Iris Plus geïntegreerde grafische chip. Volgens Apple kunnen high-end MacBooks dankzij de nieuwe siliconen videobewerkingsprogramma’s tot 80 procent sneller uitvoeren als de gebruiker 4K video bewerkt.

Op het gebied van opslag heeft het bedrijf de basiscapaciteit van alle vier modellen verdubbeld. Terwijl de twee low-end versies van de vorige 13-inch MacBook Pro standaard worden geleverd met 128 gigabyte flash opslag, bevatten de nieuwe varianten 256 gigabyte. De topmodellen worden nu geleverd met 512 gigabyte en de maximale opslaglimiet is ook verdubbeld tot een terabyte.

Aan de buitenkant brengt de vernieuwde Macbook Pro slechts één grote verandering met zich mee, al is het wel een aanzienlijke verandering. Apple heeft het storingsgevoelige ‘butterfly’-toetsenbord in de vorige versie van de laptop vervangen door het Magic Keyboard-ontwerp dat ook in de nieuwste MacBook Air te vinden is.

Geen Intel meer in de toekomst

De 13-inch MacBook Pro zou wel eens een van de laatste Macs kunnen zijn met Intel-silicon onder de motorkap. Volgens recente rapporten ontwikkelt Apple zijn eigen 5-nanometer, 12-core processor voor Macs dat volgend jaar al met low-end MacBook-modellen zou kunnen worden geleverd. Apple gebruikt al sinds 2006 CPU’s van Intel.