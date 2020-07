Google Maps test stoplichten in Android-app

Google test het tonen van stoplichten in de Android-app van Google Maps. De test vindt momenteel plaats in verschillende Amerikaanse steden.

Een dergelijke feature zou beter rekening kunnen houden met mogelijke vertragingen door stoplichten. Aan Android Authority laat Google weten: “Om mensen beter geïnformeerd te houden testen we op dit moment een Google Maps-feature op Android die de locatie van stopslichten in bepaalde steden in de VS toont.”

Ook zou Google hebben bevestigd dat New York, San Francisco, Los Angeles en Chicago de eerste steden zullen zijn waar de feature wordt uitgerold. In de toekomst worden daar andere plekken aan toegevoegd.

Sneller van A naar B

Vooralsnog beperkt de functie zich tot het tonen van de stoplichten: het is vervolgens aan de gebruiker van Google Maps zelf om te bepalen of de route daardoor aantrekkelijk of juist minder aantrekkelijk wordt. Onduidelijk is of Google van plan is in de toekomst daadwerkelijk van plan is mogelijke extra reistijd op te tellen bij een bepaalde route afhankelijk van de hoeveelheid stoplichten (of het kunnen kiezen van een route met de minste verkeerslichten).

De gekozen steden waar de feature als eerst wordt uitgerold zou een prima testcase zijn, aangezien de verschillende Amerikaanse steden verschillende soorten stoplichten hanteren. Het gaat onder meer om het tonen van een timer bij stoplichten.