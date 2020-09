Broadcom zegt dat iPhone chips vertraging hebben opgelopen

Apple-leverancier Broadcom signaleert dat de chips voor iPhones niet op tijd zullen komen. De jaarlijkse chip-verscheping zou dit jaar later komen dan normaal, wat betekent dat de volgende iPhone waarschijnlijk ook later komt dan september. Nu waren hierover al eerder geruchten, maar Broadcom lijkt het nu te bevestigen. Apple zwijgt nog in alle talen.

Broadcom is een grote leverancier. Een vijfde van zijn inkomsten komt van Apple. Het lijkt echter problemen te hebben met de vraag naar chips. Apple’s nieuwe iPhone kan hierdoor wel eens een kwartaal later komen. De chips komen namelijk ook een kwartaal later. Broadcom waarschuwde in juni al dat de inkomsten waarschijnlijk wat zouden dalen, juist door een latere telefoonlancering van ‘onze grote Noord-Amerikaanse mobiele telefonieklant’. Dat moest haast wel Apple zijn.

Broadcom

Het is in dit jaar niet vreemd dat zoiets gebeurt: door de pandemie moesten mensen in veel fabrieken het werk neerleggen. Was het niet door restricties rondom het virus, dan wel door naasten die ziek waren of reizen die moesten worden afgeblazen. De verwachting is nu dat de nieuwe iPhone uitkomt in oktober, of tenminste dan wordt aangekondigd, zo schrijft Reuters. Het gaat om een iPhone die 5G-ready is.

Inmiddels heeft Broadcom de winstverwachting weer wat positiever ingestoken voor het laatste kwartaal van 2020. Er komen dan diverse 5G-telefoons uit en dat betekent dat hun chips populairder worden. Ook door het thuiswerken: Broadcom maakt ook datacenter chips. Eerder zagen we al dat dat bijvoorbeeld bij Nvidia een gigantische markt is en dat geldt ook voor Broadcom, dat een omzet verwacht van 6,3 miljard dollar in het vierde kwartaal.