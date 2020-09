‘Samsung stopt levering chips aan Huawei door sancties VS’

Smartphonefabrikant Huawei zal het binnenkort moeten zien te redden zonder chips van Samsung, stellen verschillende bronnen. De fabrikant zou 15 september als datum hebben gekozen vanwege de nieuwe Amerikaanse maatregelen.

In augustus maakte de VS een aantal nieuwe maatregelen bekend die vanaf medio september in werking treden. Door de sancties kan Huawei niet meer rekenen op de levering van bepaalde chips, omdat de VS handel met de fabrikant verbood als voor het maken van de chips gebruikgemaakt wordt van Amerikaanse tech.

Het Taiwanese TSMC zou eerder dit jaar de levering van chips al hebben stopgezet. Volgens de Koreaanse krant Chosun Ilbo zouden Samsung en SK Hynix nu ook stoppen met het leveren. Toen de Taiwanese fabrikant de levering stopzette meende Huawei al in de problemen te komen. Nu alternatief Samsung ook buitenspel gezet wordt, dreigt het tekort groter te worden.

SMIC en Qualcomm de laatste hoop voor Huawei

Zonder toegang tot chips van TSMC zou de productie van high-end smartphones volgens Huawei al medio september stil komen te liggen. Bepaalde chips kunnen nog wel worden verkregen via het Chinese SMIC. Die productie is tot nu toe nog gelimiteerd tot chips voor de instapmodellen, maar zal de komende jaren middels flinke investeringen moeten groeien.

Tegelijkertijd zal Huawei ook hopen dat lobbypogingen van Qualcomm om het verbod op Huawei op te heffen succesvol zijn. De chipfabrikant meent dat buitenlandse bedrijven de winst voor de neus van Amerikaanse fabrikanten wegkapen doordat Qualcomm (en anderen) niet mogen leveren aan Huawei.

Tip: Huawei stevent af op faillissement, wanhopig op zoek naar uitweg