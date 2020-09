‘Technologie en flexibiliteit prioriteiten voor werknemers’

Veel werknemers zien flexibiliteit als een belangrijk onderdeel van hun baan. Ze vinden bovendien de gebruikte technologie zeer relevant.

Dat blijkt uit een onderzoek van Dell Technologies en Intel. Het onderzoek stelt vast dat betrouwbare tools nodig zijn voor goede productiviteit. Zes op de tien werknemers geeft aan dat het vastlopen van systemen, bugs en glitches negatief effect hebben op de motivatie en betrokkenheid.

Rapport: Goede technologie als stimulans voor productiviteit en motivatie

Werknemers werd dan ook stelligen voorgelegd om meer zicht te krijgen op de invloed van technologie. Met de stelling ‘ik werk het liefst voor een organisatie die mobiliteit en flexibiliteit biedt’ was 65 procent het eens of zeer eens. Bijna evenhoog scoort ‘technologie kan helpen bij een goede werk-levenbalans, wat me gemotiveerd en betrokken maakt’, wat 64 procent scoort.

Daarnaast is voor bijna de helft (49 procent) de technologie van een organisatie van invloed op het solliciteren. Technologie blijkt ook zeer belangrijk voor het behoud van werknemers. 46 procent van de werknemers stelt een organisatie met inefficiënte security-technologieën en -policies te verlaten. 44 procent zou een organisatie met technologie die onder de maat is verlaten.

De productiviteit van werknemers blijkt dus erg afhankelijk van de gebruikte systemen. Bedrijven doen er dan ook verstandig aan hun beleid hier op aan te passen. Ze zouden moeten investeren in de juiste systemen, tools en software. Wil je weten waar je als bedrijf rekening mee moet houden? Bekijk dan het rapport.