Samsung: chiptekort in auto’s kan ook smartphones raken

Chipfabrikant Samsung Electronics waarschuwt dat de chiptekorten die de automarkt raken, binnenkort ook een impact kunnen hebben op de toevoer van onderdelen voor smartphones.

De grootste chipfabrikanten ter wereld werken nu op volledige capaciteit in een poging om te voldoen aan de enorme vraag aan halfgeleiders die momenteel speelt. Deze krapte is al te voelen in de automarkt, met fabrikanten die simpelweg niet aan genoeg chips kunnen komen voor de auto’s die ze willen bouwen.

Door de krapte is het voor Samsung momenteel nauwelijks mogelijk om extra bestellingen aan te nemen, schrijft Ars Technica. Dit zou ook invloed kunnen hebben op de leveringen van Dram- en Nand-chips, die voor het geheugen en opslag in verschillende apparaten zorgen. Samsung is bang dat door de grote vraag uiteindelijk ook de leveringen van smartphones in het geding komt.

Ook krapte bij TSMC

Ook TSMC heeft moeite met het bijhouden van de vraag naar halfgeleiders. Het bedrijf heeft beloofd de leveringen van producten voor auto’s te bespoedigen in een poging om de benodigdheden van autofabrikanten te verzadigen.

“Alhoewel onze capaciteit volledig bezet is met vraag vanuit elke sector, wijzen we onze wafercapaciteit opnieuw toe om de wereldwijde auto-industrie te kunnen ondersteunen”, zegt het bedrijf.

Deze nadruk op de auto-industrie gaat echter ten koste van de productie voor andere takken. Zo leunt AMD voor de productie van zijn processors en videokaarten zwaar op TSMC en heeft het bedrijf moeite om aan de vraag naar zijn chips te voldoen. Nvidia voor de productie van zijn videokaarten afhankelijk van Samsung en kampt ook met tekorten. Qualcomm laat zijn chips afwisselend door Samsung en TSMC maken.

Intel heeft zijn eigen chipfabrieken en heeft zijn aanbod aangepast op het nog beperkte aanbod van 10nm-chips. Veel chips worden nog geproduceerd op het 14nm-procedé, waar het bedrijf inmiddels veel ervaring mee heeft. Intel overweegt overigens sterk om op termijn een deel van zijn productie aan TSMC uit te besteden.