Meetingroomsysteem Teams Panels wordt breder beschikbaar

Microsoft maakt Teams Panels beschikbaar voor meer mensen. Panels is ontwikkeld om te helpen bij het boeken van meeting rooms. Het werkt niet voor virtuele meeting rooms, maar voor fysieke. Kortom, dit is iets dat vooral van belang is als we straks weer naar kantoor mogen.

Microsoft lanceerde in oktober Teams Panels-toestellen van Creston en Yealink, maar nu komen die algemeen beschikbaar. Teams Panels is een fysiek apparaat dat je buiten op een meetingroom plaatst, waarmee mensen kunnen zien wat de beschikbaarheid is, boekingen kunnen doen en meer. Microsoft op ZDNet: “Nu bedrijven hun kantoren heropenen en vergaderruimten en vergaderruimten weer druk worden, zal het optimaliseren van de manier waarop ze worden gebruikt de sleutel zijn tot ieders succes.”

Teams Panels

Met Teams Panels kun je direct wanneer je erbij staat een boeking maken in een kamer, of alvast de kamer vastzetten voor een later tijdstip. Je kunt het apparaatje ook laten paren met een ander apparaat, zoals Surface Hub en Teams Rooms. “Je kunt een paneel buiten elke vergaderruimte toevoegen, zodat gebruikers elke ruimte kunnen plannen via Outlook of rechtstreeks vanuit het paneel zelf. Alle Teams-panelen kunnen centraal worden ingericht, bijgewerkt en gecontroleerd vanuit Microsoft Teams Admin Center.”

Vooral dat laatste is belangrijk, want zo kun je zelfs als je niet alle dagen op kantoor aanwezig bent, toch online een kamer boeken binnen het Teams Admin Center. Gebruikers krijgen bovendien meer mogelijkheden. Als er camera’s in de kamer zien dat er teveel mensen in de kamer zijn, dan wordt er een waarschuwing verstuurd. Met ‘Nearby Rooms’ kun je snel zien welke kamer in de buurt er wel beschikbaar is, als die waar je bij staat bezet is. Er is ook een systeem gemaakt waarmee mensen die buiten wachten kunnen aangeven aan de meetinghouder die nog in de kamer zit, dat hij over zijn tijd heen is en ze staan te wachten. Erg handig als er bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek plaatsvindt en je niet zo naar binnen wil stormen.

Spookmeetings

Het fijnste is echter de mogelijkheid om spookmeetings weg te halen. ‘Remove Unused Scheduled Room’ ziet wanneer er een meeting in een kamer is gepland waarvoor niemand komt opdagen. We zijn benieuwd hoe dit werkt, al zijn we nog steeds niet zeker wanneer we weer terug gaan naar de kantoortuin.

