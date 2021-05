HMD introduceert nieuwe Mobility-beheerdienst HMD Enable Pro

HMD Global, het bedrijf achter Nokia-telefoons, heeft een nieuwe oplossing voor bedrijven en het beheer van mobility: HMD Enable Pro. Het werd vorige maand al genoemd toen de nieuwe Nokia-toestellen werden aangekondigd, maar inmiddels is er veel meer bekend. Zo maakt HMD gebruik van de Finse Google Cloud om de dienst te ondersteunen.

HMD biedt naast Nokia-smartphones ook een HMD Connect Pro-dataroamingdienst. In combinatie met HMD Enable Pro biedt die een totaaloplossing voor mobiliteitsbehoeften van bedrijven. Volgens het bedrijf is er veel vraag naar zo’n dienst, waarmee organisaties het beheer kunnen regelen van hun mobiele Android-apparaten. Dat kan door apps te pushen, beveiligingsbeleid op een centrale wijze in te stellen en beleid te bepalen over welk gebruik van apps wel en niet is toegestaan.

HMD Enable Pro

HMD Global wil bedrijven de mogelijkheid geven om zowel Enterprise Mobility Management, connectiviteit en hardware te kunnen afnemen bij één leverancier. Zo hoeven ze niet in gesprek met meerdere leveranciers. Wel gaat het dan om bedrijven die Android-gefocust zijn als het gaat om HMD Enable Pro. Deze dienst is volgens het bedrijf intuïtief en gebruiksvriendelijk, waardoor je ook zonder dat je veel weet over toestelbeheer toch goed gebruik kunt maken van de dienst.

“De vraag naar betrouwbare EMM-oplossingen neemt toe door digitalisering, het gebruik van commerciële IoT-apparaten, regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en algemene IT-beveiligingsbehoeften. Het is tijd voor een ingrijpende verandering in de acceptatie van EMM. Dit levert enorme voordelen op voor leveranciers van IoT-oplossingen, gebruikers en ondernemingen”, zegt Andrej Sonkin, General Manager Enterprise bij HMD Global.

Android SafetyNet

De beheerconsole van HMD Enable Pro is beschikbaar in Chrome, Firefox en Safari, waarbinnen je een stappenplan kunt volgen om een en ander makkelijk in te stellen. Via een QR-code kun je een nieuw toestel toevoegen en zero-touch-registratiemethoden behoren ook tot de mogelijkheden. De beheerconsole bevat een dashboard waarmee de IT-afdeling of facility kan zien hoe groot de smartphonevoorraad is die wordt gebruikt. Het is ook mogelijk om per toestel bepaalde informatie op te vragen. Met Android SafetyNet kun je bovendien zien of er toestellen in gevaar zijn op securitygebied.

HMD Enable Pro is ontwikkeld bij HMD Global zelf. Omdat het Google Cloud-datacenter in Hamina, Finland wordt gebruikt, voldoet het bedrijf aan de Europese voorschriften. Dat doet het overigens ook op andere gebieden, zoals de GDPR. Dat is om de bescherming en privacy van klanten te garanderen. HMD Enable Pro biedt voor klanten die Nokia’s gebruiken nog de Nokia Phone OEM Config. Hiermee kunnen onder andere locatie-instellingen en updates beter in de gaten worden gehouden. Een licentie voor HMD Enable Pro kost minimaal 2,50 euro per maand voor één licentie.