Microsoft stopt volgend jaar ondersteuning voor Internet Explorer

Het einde van Internet Explorer is na meer dan 25 jaar in zicht. Microsoft laat via zijn Windows Experience Blog weten dat de toekomst van Explorer in Microsoft Edge ligt.

“De Internet Explorer 11 desktop applicatie zal vanaf 15 juni 2022 te ruste gelegd worden en geen ondersteuning meer krijgen voor sommige versies van Windows 10,” aldus Microsoft Edge program manager Sean Lyndersay.

Microsoft is al een tijdje bezig een einde te breien aan Explorer. In 2015 introduceerde het bedrijf Microsoft Edge als vervanger. Sindsdien wordt Explorer als “compatibiliteitsoplossing” gelabeld en motiveert Microsoft bedrijven om Edge te gebruiken. Sinds vorig jaar ondersteunt de Teams webapplicatie geen Internet Explorer 11 meer en op 17 augustus 2021 volgen Microsoft 365 diensten, zoals OneDrive en Outlook.

Microsoft Explorer en Edge

In de blogpost noemt Lyndersay verschillende redenen waarom het bedrijf de overstap naar Edge stimuleert. Ten eerste ondersteunt de nieuwe browser zowel moderne als legacy websites. Omdat veel bedrijven nog oudere sites hebben, heeft Edge een IE modus. De browser is echter gebaseerd op Chromium, waardoor het ook nieuwe technologieën ondersteunt.

Als tweede reden noemt Lyndersay een gestroomlijnde productiviteit. Dankzij de dualiteit van de engine, hoeven gebruikers niet te wisselen van browser voor sommige websites. Daarnaast is Edge uitgerust met allerlei features om onder andere tabs en online informatie te organiseren. Ook hebben gebruikers de optie om verschillende profielen aan te maken, voor bijvoorbeeld persoonlijk en werkgerelateerd browsen. Als laatste zou Edge ook beter beveiligd zijn dan Explorer. Edge zou namelijk de hoogst gewaardeerde bescherming bieden tegen phishing-aanvallen en malware op Windows 10 met Defender SmartScreen. Daarnaast heeft de browser ook Password Monitor. Deze feature scant het dark web om te checken of inloggegevens gecompromitteerd zijn.

Hoewel Microsoft Explorer ondersteuning eindigt voor alle consumenten versies van Windows, zal de Long-Term Servicing Channel (LTSC) van Windows 10 volgend jaar nog wel gelanceerd worden met Explorer.

