Google’s ‘Works With Chromebook’ badge nu ook voor displays

In maart vorig jaar kondigde Google het ‘Works With Chromebook‘-programma aan en verscheen er een bijbehorende badge op verschillende computer accessoires. Nu laat Google weten dat er ook gecertificeerde monitoren zijn.

Google heeft het Works With Chromebook-programma in het leven geroepen om Chromebook-gebruikers te helpen bij het vinden van nieuwe accessoires en randapparatuur. Het bedrijf test of producten aan de compatibiliteitsnorm van een Chromebook voldoen. Producten die inderdaad compatibel zijn, krijgen vervolgens een badge. Aan de badge kunnen kopers meteen zien dat ze goed zitten en dat er geen problemen zullen optreden in combinatie met hun Chromebook.

Eerste Works With Chromebook-display

De allereerste Works With Chromebook-gecertificeerde monitor is de HP M27fd. Dat laat Google weten in een e-mail aan klanten, aldus 9to5Google. Op de officiële lijst van Chromebook gecertificeerde producten wordt het display echter nog niet genoemd. Het gaat om een 27 inch FHD-display met IPS-technologie en een beeldverhouding van 16:9. De beschikbare poorten zijn een VGA-aansluiting, twee HDMI-poorten, 2 USB-A aansluitingen en een enkele USB-C poort. Verdere features zijn AMD FreeSync voor een dynamische refresh rate, ontspiegeling en een Low Blue Light-modus.

Afgezien van accessoires en displays, maken ook tekentablets en docking stations deel uit van de Works With Chromebook-familie. Onder andere de One by Wacom tablet werkt naadloos met Chromebooks en hoeven gebruikers alleen aan te sluiten op een USB-A poort. Verder is er geen driver of andere software nodig. Zowel de gecertificeerde tablets als docking stations krijgen daarnaast ook automatisch updates, samen met het aangesloten Chrome OS apparaat.

Een paar dagen geleden kwam Acer ook met een primeur in het Chromebook-segment. De elektronicaproducent onthulde tijdens zijn Next@Acer evenement ’s werelds eerste Chromebook met een 17,3 inch display. Daarnaast introduceerde Acer ook de eerste Chromebooks, gebaseerd op het Intel Evo platform.

