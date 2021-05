Google certificeert dockingstations voor Chromebooks

Google heeft dockingstations toegevoegd aan het Works With Chromebook-programma. Onder dat programma kunnen externe bedrijven randapparatuur uitbrengen die compatibel zijn met Chromebooks.

Binnen Works With Chromebook vielen al categorieën als muizen, opladers, kabels en headsets van tientallen verschillende fabrikanten. Gecertificeerde apparaten waren te herkennen aan een speciale sticker, zodat gebruikers zeker weten dat ze werken met hun Chromebooks.

Vijftal partners aangekondigd

Partners die met de dockingstations komen, zijn onder andere Targus, Hyper, Acer, Belkin en Startech. De eerste twee fabrikanten hebben al concrete aankondigingen gedaan. Targus komt met twee dockinstations. De eerste is bedoeld voor gebruik in desktopsituaties en de tweede is geschikter voor mobiel gebruik, al komt de fabrikant niet met specifiekere informatie.

HyperDrive

Hyper heeft echter meteen drie apparaten aangekondigd. De HyperDrive 14-port USB-C Docking Station for Chromebook is een uitgebreide usb-c-dock voor op een bureau. De dock heeft twee hdmi-poorten, twee displaypoorten, drie usb-a-poorten, twee usb-c-poorten, gigabit ethernet, een audioaansluiting en een stroomvoorziening. Met de vesa-mount kan hij eventueel achterop een monitor worden gehangen. Met het dockingstation kunnen twee 4K-monitoren tegelijk worden aangesloten, of zelfs drie als je genoegen neemt met 30Hz.

De HyperDrive 5-port USB- Hub for Chromebook is een compactere usb-hub. Het hubje heeft een hdmi-poort, gigabit ethernet, twee usb-a-poorten en usb-c. De stroomadapter van de Chromebook kan op de hub worden aangesloten en 60 watt doorgeven. Tot slot heeft HyperDrive een losse usb-ethernetadapter aangekondigd die een snelheid van 2,5Gbit/s aankan.

Volgens Google gaan alle dockingstations in dezelfde categorieën vallen als degene die Targus en Hyper hebben aangekondigd, zijne grotere docks voor in kantooromgevingen en kleinere docks die reisvriendelijker zijn. De dockingstations zijn expliciet geschikt voor Chromebooks, maar werken ook gewoon met Windows en macOS. Alle apparaten die onder het Works With Chromebook-programma vallen, worden automatisch van firmware-updates voorzien via het updatesysteem van Chrome OS.

