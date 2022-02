Surface Laptop Studio vanaf februari leverbaar in Nederland

Microsoft levert de Surface Laptop Studio vanaf 22 februari in Nederland en België. De organisatie ontwierp de laptop als opvolger van de Surface Book 3. Het model wordt gekenmerkt door een behoorlijk scherm (14,4 inch), grote hoeveelheden RAM (16GB tot 32GB) en een 2-in-1-ontwerp.

Microsoft levert de Surface Laptop Studio vanaf 22 februari in vijf uitvoeringen. De twee voordeligste uitvoeringen (1699 euro en 1899 euro) hebben 16GB RAM, een geïntegreerde Iris Xe GPU, i5-11300H CPU en een SSD van respectievelijk 256GB en 512GB.

Niets om de schouders voor op te halen, maar minder krachtig dan de duurdere opties. Wat ons betreft worden de uitvoeringen vanaf 2199 euro meldenswaardig. Na dit prijspunt levert Microsoft een RTX 3050 Ti GPU en Intel Core i7-11370H CPU. De GPU biedt veel meer capaciteit voor grafische professionals dan een Iris Xe. Een i7-11370H CPU is interessanter voor devs dan een i5-11300H CPU.

Surface Laptop Studio

Alle uitvoeringen hebben een 14,4 inch scherm met een resolutie van 2400×1600 en 120Hz. Het display ondersteunt touch. De scharnieren maken het mogelijk om de laptop uit te klappen tot een tabletmodus.





Surface Go 3, Pro 8 en Pro X Wifi

In januari 2022 werden de Surface Go 3, Pro 8 en Pro X Wifi beschikbaar in Nederland. In dit artikel vergeleken we de modellen met hun voorgangers. Vanaf 22 februari voegt de Surface Laptop Studio zich in het rijtje.