Review: Samsung Galaxy Tab S3 – een Tablet met S-Pen

Hardware

De markt voor Android-tablets is niet meer wat hij geweest is. De jaren van de stormachtige ontwikkeling, toen iedereen een graantje mee wilde pikken, liggen achter ons. Zelfs Samsung doet het wat rustiger aan dan voorheen. Toch brengt het Koreaanse bedrijf iedere 1,5-2 jaar nog een nieuw vlaggenschip uit. Eerder dit jaar tijdens MWC in Barcelona werd de Galaxy Tab S3 aangekondigd. Wij hebben hem getest en doen in deze review verslag van onze bevindingen.

De Galaxy Tab S3 wordt overduidelijk gepositioneerd als een high-end tablet. Hij is zowel aan de voorkant als aan de achterkant van glas en slechts 6 mm dik. Hij weegt niet meer dan 429 gram. Dat maakt dat het geheel goed in de hand ligt. De glazen achterkant is wel behoorlijk gevoelig voor vingerafdrukken. Mocht je daar niet tegen kunnen, dan adviseren we je om een doekje bij de hand te houden.

De tablet is bedacht op gebruik in portretstand. Althans, als we kijken naar de positie van het logo boven en de drie knoppen onder het scherm. Verder zien we aan de rechterkant de volumeknoppen en de powerknop en zitten zowel de USB Type-C- als de 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting onderop. Volgens de website van Samsung gaat het om een USB 3.1-aansluiting. Of dit Gen1 of Gen2 is, wordt niet duidelijk. In de fysieke homeknop onder het scherm zit ook nog een vingerafdruklezer ingebouwd (een irisscanner is niet aanwezig in de Tab S3).

Vier speakers

Een van de ‘party tricks’ van de Galaxy Tab S3 is het geluid, waarvoor niet minder dan vier speakers van AKG zijn gebruikt. Dat juist voor die fabrikant is gekozen, is niet heel verrassend. Samsung heeft immers Harman International overgenomen, waar AKG een merk van is. Voor een apparaat zonder noemenswaardige klankkast klinkt de Tab S3 ook zeker goed. Wonderen moet je er uiteraard niet van verwachten. Qua camera’s is er achterop een module met een resolutie van 13 MP aangebracht, voorop zit er eentje met een sensorresolutie van 5 MP.

Connectiviteit

Je sluit natuurlijk ook regelmatig apparaten draadloos of bekabeld aan op een tablet. De bekabelde aansluitingsmogelijkheden hebben we hierboven al behandeld. Op het gebied van de draadloze verbindingen, is er voorzien in dual-band wifi, met 802.11ac-ondersteuning. Verder is er bij een versie ook LTE ingebouwd. Verder valt de ondersteuning voor ANT+ op. Handig als je hem bijvoorbeeld wilt gebruiken in combinatie met een fietstrainer en je hartslagmeter wilt uitlezen. Ook is er voorzien in Bluetooth 4.2 en ondersteuning voor de nodige satellietsystemen, zoals GPS, Glonass en Beidou. Opvallend is in dit opzicht dat ook het relatief nieuwe, Europese Galileo wordt ondersteund. NFC ontbreekt.

Al dit fraais moet een flinke duit kosten. Waar de Tab S2 met een adviesprijs van 449 euro voor het 9,7-inch wifi-model een redelijk aantrekkelijke prijs had, gaat dat niet op voor de 679 euro die je kwijt bent voor de Tab S3 (769 euro voor de versie met LTE). Zoals we verderop zullen zien, is de Tab S3 ook wel echt een geavanceerder apparaat dan zijn voorganger. Of dat de forse meerprijs rechtvaardigt, is een tweede.