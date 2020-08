Review: Oppo Find X2 Pro toont spierballen nieuw smartphonemerk

Oppo doet al een tijdje goed mee op de Nederlandse smartphonemarkt, maar opereerde lange tijd vooral nét onder de top van de markt. Dit jaar brengt de Chinese telecomreus daar verandering in met de Find X2-serie. De Oppo Find X2 Pro bewijst dat Oppo klaar is om mee te doen met de grote jongens, zo ontdekt Techzine in deze review.

De Oppo Find X2 Pro heeft alles wat we tegenwoordig van een high-end smartphone mogen verwachten. Hij ondersteunt 5G, heeft de beste chipset die je op dit moment in een smartphone kan krijgen en een uitgebreid camerasysteem. Het 6,7-inch AMOLED-display van de Find X2 Pro heeft een hoge verversingssnelheid van 120Hz en een quad HD+ resolutie. Snelladen gaat met 65 watt en de behuizing van de Oppo Find X2 Pro is volledig waterdicht en vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Het bijbehorende prijskaartje van 949 euro is stevig, maar op papier heeft de Find X2 Pro alles in zijn mars om dat bedrag waar te maken. In deze review lees je hoe dat er in de praktijk uitziet.

Belangrijke specificaties

Scherm 6,7″ AMOLED, 1400×3168 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 865 (2,8GHz octacore) Geheugen 12GB RAM, 512GB opslagruimte Accu 4260mAh, 65W snelladen Software Android 10 met ColorOS 7.1 Camera 48 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel 5x zoomcamera, 48 megapixel groothoekcamera. 32 megapixel frontcamera

Bijzondere materialen

In essentie is het ontwerp van de Oppo Find X2 Pro niet heel bijzonder. Hij heeft een groot gebogen display met minimale randen en een klein gaatje voor de selfiecamera aan de voorkant, een metalen rand en een achterkant met een behoorlijk groot camera-eiland. De smartphone is IP68-waterbestendig en heeft een vingerafdrukscanner in het scherm zitten die goed werkt. Eventueel kun je ook gebruik maken van gezichtsherkenning, hoewel dat alleen middels de selfiecamera werkt en daardoor minder veilig is.

Wat het ontwerp van de Oppo Find X2 Pro bijzonder maakt, is het materiaal van de achterkant. Je hebt de keuze tussen een zwarte versie die een keramische achterkant heeft, of een oranje versie met een lederen achterkant. Wij hebben de zwarte Find X2 Pro getest, en kunnen concluderen dat het materiaal wat prettiger is dan de standaard glazen achterkant van andere topsmartphones. Het keramische materiaal lijkt erg op glas, maar doordat Oppo er een licht reliëf in heeft aangebracht houdt het wat prettiger vast. Bovendien krast het keramische materiaal minder snel.

Ondanks de kleine schermranden heeft Oppo stereospeakers in de Find X2 Pro verwerkt, die goed klinken. Een traditionele audiojack mist helaas op de smartphone, maar dat is iets dat voor bijna alle high-endtelefoons van dit moment geldt.

Display is scherp én snel

De Oppo Find X2 Pro heeft een 6,7 inch groot quad HD+ display met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat is op zich niet heel bijzonder, de Samsung Galaxy S20-serie en de OnePlus 8 Pro hebben dat bijvoorbeeld ook. Bij de high-end smartphones van Samsung is het echter niet mogelijk om die hoge resolutie en de hoge verversingssnelheid tegelijk te gebruiken. Dat kan bij Oppo wel: de smartphone kan moeiteloos ingesteld worden om beelden op de volle resolutie en met 120Hz te renderen. Dat is trouwens geen gigantisch voordeel, maar maakt de scroll-ervaring wel net wat vloeiender.

De beeldkwaliteit van het display is bovendien uitstekend. Kleuren zijn realistisch en levendig en het kleurbereik is groot. Het contrast is bijna oneindig zoals dat bij een AMOLED-scherm hoort en ook de helderheid is prima. Zelfs in de felle zomerzon is het scherm nog voldoende leesbaar, waardoor nog even snel een mail beantwoorden vanaf het terras geen enkel probleem is.

Het enige kleine nadeel van het display van de Find X2 Pro is dat de randen vrij sterk gebogen zijn. Dat ziet er modern uit en maakt de schermranden optisch kleiner, maar is ergonomisch niet altijd even handig. Tekst selecteren aan de rand van het scherm werkt bijvoorbeeld niet altijd helemaal lekker.

Presteert zoals het hoort

Over de prestaties van de Oppo Find X2 Pro kunnen we kort zijn: die zijn uitstekend. Precies zoals het hoort in een smartphone anno 2020. De smartphone is gebaseerd op het moderne Snapdragon 865-platform van Qualcomm en heeft 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Dat is een beetje overkill, maar zorgt er in ieder geval voor dat zelfs de zwaarste multitasker uit te voeten zal kunnen met deze smartphone.

De accucapaciteit van 4260mAh is niet bijzonder hoog, maar de Find X2 Pro springt voldoende zuinig met zijn energie om en komt ook met intensief gebruik goed de dag door. Bovendien zit hij binnen no time weer vol: de 65 watt-snellaadfunctie zorgt ervoor dat de batterij in krap 40 minuten helemaal opgeladen is.

De keerzijde van dat verhaal is dat de Find X2 Pro geen draadloos laden ondersteunt. Blijkbaar vond Oppo dat niet nodig naast de snelle bedrade laadfunctie. Jammer, want het betekent dat het bijladen van de smartphone gedurende de dag op je bureau een stuk minder makkelijk wordt.

Uitstekende software

Oppo stond de afgelopen jaren nou niet bepaald bekend om zijn goede software. Met de Find X2-serie gooit Oppo het roer op softwaregebied gelukkig radicaal om. De nieuwe Color OS 7.1-schil die op de smartphone staat is gebaseerd op Android 10 en werkt eigenlijk erg prettig. Grafisch is hij nog wat drukker dan de gestroomlijnde schillen van bijvoorbeeld OnePlus of Sony, maar de interface zit handig in elkaar en Oppo heeft het toestel boordevol extra’s gestopt.

Bovendien is de Find X2 Pro de eerste Oppo-smartphone die binnen het Android Enterprise Recommended valt. Dat betekent onder andere dat de smartphone minimaal 3 jaar beveiligingsupdates krijgt en zero-touch enrollment voor IT-beheerders ondersteunt. Voor sommige bedrijven is dat zelfs binnen een BYOD-programma een must. Een duidelijk zakelijk voordeel, dus.

Camera’s op topniveau

Achterop de Oppo Find X2 Pro prijken drie uitstekende camera’s. De smartphone heeft een 48-megapixel hoofdcamera, een 48-megapixel groothoekcamera en een 13-megapixelcamera met 5x zoom via een periscoopsysteem. Samen vormt dat niet alleen op papier een van de betere camerasystemen van het moment, maar ook in de praktijk.

De groothoek- en hoofdcamera’s werken met pixel binning om de 48-megapixelfoto’s om te zetten tot detailrijke 12-megapixelfoto’s. De beeldverwerkingsalgoritmes van de Find X2 Pro resulteren in mooie en natuurlijke kleuren. De smartphone houdt een mooie middenweg tussen teveel verscherping in de foto’s en helemaal geen verscherping, waardoor het eindresultaat detailrijk en natuurlijk overkomt. Ook ’s avonds zet de Find X2 Pro mooie resultaten neer. De nachtmodus is niet zo goed als die van bijvoorbeeld de Huawei P40 Pro, maar weet toch indrukwekkende resultaten neer te zetten.







Foto’s geschoten met de Oppo Find X2 Pro

Dan is er nog de zoomcamera. Technisch gezien is het periscoopsysteem dat 5x optische zoom mogelijk maakt indrukwekkend, en ingezoomde foto’s die je met de Oppo Find X2 Pro maakt zijn mooi. Toch hebben we onze vraagtekens bij het nut van de zoomcamera. Het is een leuke extra die in sommige gevallen van pas komt, maar een kwalitatief goede camera met 2x zoom of 3x zoom zouden we vaker gebruiken.

Groothoeklens

Hoofdlens

Hoofdlens (2x zoom)

5x zoom-lens Verschillende zoomniveau’s met de Oppo Find X2 Pro

Al met al scoort de fotocamera van de Oppo Find X2 Pro op een niveau dat net onder de echte top van de markt valt. Dat geldt ook voor de videofunctie, die moeiteloos 4K-video’s schiet in 60 frames per seconde. Die video’s zijn stabiel en detailrijk en hebben mooie kleuren. Ze doen maar weinig onder voor de beste filmfuncties op de markt op dit moment.

De frontcamera van de Find X2 Pro heeft een resolutie van 32 megapixel en is voldoende, maar niet op het niveau van de andere camera’s. Het lijkt of Oppo vooral de focus heeft gelegd op die hoge resolutie, en dat belangrijkere zaken als kleurweergave en scherpte op een tweede plaats zijn gekomen. Bovendien zijn foto’s die je met de frontcamera schiet relatief snel bewogen. Gelukkig is de kwaliteit van de frontcamera wel ruim voldoende voor scherpe en goede videomeetings.

Conclusie

Met de Oppo Find X2 Pro zet Oppo voor het eerst een smartphone neer die echt op de top van de markt presteert. De telefoon heeft op papier alles wat je anno 2020 verwacht en laat in de praktijk bijna geen steekjes vallen. De software heeft ons positief verrast, de prestaties van de Oppo Find X2 Pro zijn uitstekend en de telefoon kan razendsnel opladen. Het scherm is misschien wel het beste scherm dat je op dit moment in een smartphone kunt vinden en de camera scoort op topniveau.

Er zijn twee kleine smetjes op het blazoen van de Oppo Find X2 Pro: hij kan niet draadloos opladen en de 5x zoomcamera is in de praktijk niet heel nuttig. Als Oppo hem door een kwalitatief goede 3x zoomcamera had vervangen was het camerasysteem op papier minder indrukwekkend geweest, maar had je er in de praktijk meer mee gekund.

Hoe dan ook heeft Oppo met de Find X2 Pro erg goed werk geleverd en is de smartphone zijn hoge prijs van 949 euro wel waard.