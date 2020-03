Maak je infrastructuur eenvoudig met HCI

Bedrijven maken vandaag de dag gebruik van steeds meer technologische toepassingen, omdat ze hiermee een hoop nieuwe innovaties teweeg kunnen brengen. Tegelijkertijd zorgt de massa-adoptie van technologie ervoor dat de IT-infrastructuur een stuk uitgebreider wordt. Wanneer iets in omvang groeit, betekent dat in veel gevallen ook extra complexiteit. Bijvoorbeeld het centraal beheren van de componenten wordt moeilijker. Dat maakt voor de IT-infrastructuur versimpeling gewenst. Hyper-Converged Infrastructure (HCI) is een discipline die kan helpen.

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden waarbij bedrijven compute- en storage capaciteit on-premise hebben draaien, terwijl ze ook steeds vaker deze resources vanuit de cloud en aan de edge consumeren. De HCI-aanpak brengt al de IT-onderdelen als het ware samen, om het beheer centraal te regelen. Daarnaast biedt een HCI-model ook bijvoorbeeld back-up- en disaster recovery-functionaliteit.

Voor een hoop enterprise workloads is HCI de meest logische aanpak, bijvoorbeeld bij workloads met bepaalde resources-eisen. Onder meer VDI-deployments, waarbij de desktop van een gebruiker op een virtual machine draait in het datacenter, zijn geschikt voor HCI. In dat geval kan namelijk een HCI-cluster ingezet worden om meerdere dekstop-gebruikers op afstand te bedienen.

Zo zijn er uiteindelijk een variëteit aan toepassingen waarvoor HCI de gewenste aanpak is. In onderstaande whitepaper, welke we in samenwerking met Scale Computing aanbieden, wordt hierover meer duidelijk. Het bedrijf legt in de whitepaper uit hoe je jouw IT-infrastructuur kan versimpelen door HCI te omarmen.