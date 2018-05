Oracle focust zich op ontwikkeling Autonomous Cloud

We waren recent te gast op de Oracle Modern Business Experience (Oracle MBX), waar we een interview hadden met Jaap-Jan Wever van Oracle. In dit interview gingen we wat dieper in op de ontwikkelingen binnen de Oracle Cloud. Belangrijk is om te weten dat Oracle in tegenstelling tot andere cloudproviders echt aan het inzetten is op de Autonomous Cloud. Producten en diensten die volledig zelfstandig werken, zonder dat daar echt een IT-professional voor nodig is.

We spraken een aantal maanden geleden ook al met Wever, toen keken we nog globaal naar de Oracle Cloud ten opzichte van marktleider Amazon Web Services (AWS). Daarin tracht Oracle zich te onderscheiden door meer prestaties te bieden tegen lagere prijzen dan AWS. We hebben het destijds ook al over de autonomous database gehad, waar we in dit interview wat dieper op in zijn gegaan. De strategie van Oracle is op dit moment vooral gericht op enterprisebedrijven die op zoek zijn naar hun weg naar de cloud.

Oracle mikt vooral op enterprisebedrijven die applicaties naar de cloud willen brengen

Oracle heeft op het gebied van public cloud met IaaS- en PaaS-diensten niet bepaald een voorlopersrol genomen. Andere partijen als AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure zijn daar beter en eerder op ingesprongen dan Oracle. Wever erkent dit, maar countert met het feit dat Oracle zich ook richt op andere klanten en niet zozeer direct concurreert met deze partijen.

Waar de grote drie heel goed zijn in het binden van ontwikkelaars aan hun cloudplatformen, mikt Oracle op een andere doelgroep. Oracle mikt echt op de grote enterprisebedrijven en dan vooral op de beslissingsmakers in deze organisaties en dus niet zozeer op de IT’ers. Oracle heeft vrijwel alle grote enterprisebedrijven wel als klant voor databasediensten of specialistische software-oplossingen voor een bepaalde sector.

Dat soort bedrijven hebben ERP, HCM, CX of een van de vele andere oplossingen van Oracle nu nog on-premise draaien. Veel van dit soort oplossingen worden gemigreerd naar SaaS-oplossingen (Software as a Service), waarbij de on-premise omgeving overbodig wordt gemaakt en het beheer volledig wordt overgedragen aan Oracle. Tegelijk worden daarmee de IT-professionals binnen het bedrijf ontlast.

De toekomst van Oracle ligt in de Autonomous Cloud

De volgende stap is de cloud is wat Oracle betreft de Autonomous Cloud. Dit betreffen cloudoplossingen die volledig op zichzelf draaien. Zowel het draaien van de applicatie, als het beveiligen, beheren, patchen en onderhouden is volledig geautomatiseerd met behulp van machine learning.

Hiermee weet Oracle zich wel echt te onderscheiden van de concurrentie, want het is de eerste cloudprovider die inzet op de autonomous cloudproducten. Met de Autonomous Data Warehouse Cloud heeft Oracle het eerste krachtige autonome product. De bekende en hoog aangeschreven Oracle databasetechnologie is nu op deze manier beschikbaar. Als klant heb je de garantie dat de database altijd zo goed mogelijk is geoptimaliseerd en beveiligd, doordat er geen menselijke interventie is. De uptime van deze database is dan ook nog verder geperfectioneerd.

Hoewel de autonome database als het ware de kern is van de autonome cloud, is het niet het meest aansprekende product van een autonome cloud. Oracle heeft inmiddels sinds dit interview drie nieuwe autonome producten aangekondigd, namelijk de Autonomous Analytics Cloud, Autonomous Integration Cloud en Autonomous Visual Builder Cloud.

Wever geeft aan dat we de nieuwe autonome producten en diensten vooral moeten zien als bouwstenen. Met Autonomous Analytics heeft Oracle een begin gemaakt om Analytics autonoom aan te bieden, de volgende stap is nu om deze technologie te gaan toepassen in zijn SaaS-diensten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de visual builder en de integration cloud. Hiermee kan er binnen de Oracle SaaS-applicaties zoals ERP, HCM en CX straks ook gebruik worden gemaakt van deze autonome diensten. Daarmee zullen deze producten op termijn nog veel beter worden.

Oracle meer gericht op zakelijke gebruiker dan IT-professional

Hoewel Oracle inmiddels ook een breed aanbod aan IaaS- en PaaS-diensten heeft waarmee de IT-professional uit de voeten kan, richt het zich met de autonome technologie en de integratie ervan binnen SaaS-diensten veel meer op de zakelijke gebruiker. Zodat de zakelijke gebruiker met een paar muisklikken op een eenvoudige manier toch complexe zaken kan regelen. Bij veel andere producten heb je voor complexe rapportages of integraties op dit moment nog een IT-professional nodig. Die moet dat opzetten, bouwen en configureren. Door dat uit handen te nemen, te automatiseren en te versimpelen, kunnen bedrijven sneller, efficiënter en goedkoper werken. Terwijl de IT-professionals zich bezig kunnen houden met de echt complexe innovatie. Daarnaast speelt het in op het grote te kort aan IT-professionals, bedrijven die moeite hebben om goed IT-personeel te vinden worden met deze Oracle-producten minder gehinderd in hun weg naar nieuwe innovaties.