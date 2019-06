Cisco roeit tegen de stroom in met Webex als Teams- en Slack-concurrent

Webex bestaat al jaren en is in veel enterprise organisaties de standaard conferencing tool. De focus op Cisco Webex is een aantal jaren beduidend minder geweest, maar is nu weer helemaal terug. Cisco concurreert als nooit te voren met partijen als Slack, Teams en Hangouts. Is het niet een beetje roeien tegen de stroom in?

Cisco probeert Webex weer helemaal op de kaart te zetten, nadat het product de afgelopen jaren toch wat minder focus heeft gekregen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat nieuwe initiatieven veel marktaandeel hebben weggesnoept bij Cisco. Denk aan een conferencing oplossing als Zoom, die in een relatief korte periode enorm groot is geworden. Ook nieuwe samenwerkignstools als Slack, Microsoft Teams en Google Hangouts zijn prima alternatieven voor Webex.

Als we naar Webex vandaag de dag kijken, dan draait het om Cisco Webex Meetings (vergaderen) en Cisco Webex Teams, voorheen Spark (vergaderen, chatten, bellen, etc). We hebben gedurende Cisco Live ook zelf een aantal dagen met Webex Teams gewerkt om te communiceren met de mensen van Cisco. De overeenkomsten met apps als Teams en Slack zijn enorm. Waar Cisco nog een voorsprong in heeft zijn de IP-telefoons die volledig integreren met Webex. Als we kijken naar conferencing systemen dan zien we dat Logitech en Poly tegenwoordig ook oplossingen leveren die met elke collaboration-tool overweg kunnen. Het onderscheidend vermogen van Cisco Webex Teams is daarentegen zeer beperkt ten opzichte van de concurrentie.

Wat dat betreft roeit Cisco een beetje tegen de stroom in. Als we videoconferencing even vergeten, dan gaat de strijd in collaboration-apps vooral tussen Slack en Microsoft Teams. Slack had eerst een duidelijke voorsprong, maar Microsoft is het gat enorm aan het dichten. Als Cisco zich daar verder in wil mengen, dan zal het zich moeten onderscheiden, verbeteren en met een unieke propositie moeten komen. Dat is wat we nu een beetje missen.

Er zijn ongetwijfeld bedrijven die zonder blikken of blozen het bedrag op tafel gooien om Cisco Webex Teams te gebruiken. Wanneer zo’n bedrijf toevallig ook elke maand Microsoft betaalt voor Office 365 of Microsoft 365, dan is het wat ons betreft zonde van het geld. Microsoft Teams zit namelijk inbegrepen in die abonnementen. Voor Webex Teams betaal je per gebruiker meer dan voor een compleet Office 365-abonnement per gebruiker.

Webex is op sommige punten wel verder dan de concurrentie

Het mag duidelijk zijn dat we nog niet compleet overtuigd zijn van Cisco Webex. Dat betekent niet dat het product slecht is. Het is namelijk een heel goed product, het heeft zelfs al features die de concurrentie niet heeft. Zo is het mogelijk om bij videoconference meetings gezichtsherkenning toe te passen, waardoor de naam van de persoon onder zijn gezicht is te zien. Als je een groepsgesprek hebt waarbij er op de video vier of vijf personen zijn te zien, is het wel degelijk handig om de naam van iedere persoon te kunnen zien. Zeker in grote bedrijven ken je niet al je collega’s of heb je te maken met grote teams van een klant of partner. Ook heeft Cisco softwarematige noise cancelling om bijvoorbeeld een blaffende hond of een huilende baby weg te filteren.

Cisco voegt nu ook People Insights toe aan Webex, wat de meest spraakmakende feature is. People Insights is misschien wel dé reden om wel voor Webex te kiezen. De feature komt voort uit een overname van ACCompany. Dit bedrijf heeft jarenlang gewerkt aan een systeem dat profielen bouwt van personen op basis van openbare informatie. In totaal beschikt People Insights over meer dan 300 miljoen profielen. Daarbij moet niet gedacht worden aan NAW- of contactgegevens, maar aan zakelijke informatie die er toe doet. Een beschrijving van wat de persoon doet, wat zijn of haar functie is, een foto, een kort CV en in welke artikelen online de persoon wordt genoemd. Ook is informatie over de werkgever direct in te zien, bijvoorbeeld de recente kwartaalcijfers. Het is een zakelijk profiel dat opgebouwd is door middel van algoritmes waar jarenlang aan is gesleuteld. Het is overigens wel mogelijk om bepaalde contactgegevens te zien, hiervoor zijn echter koppellingen nodig met Office 365 of Salesforce. Daar worden de contactgegevens dan vandaan gehaald.

Amy Chang, verantwoordelijke voor de collaboration producten van Cisco en oprichter van ACCompany, liet weten dat het verzamelen van gegevens niet zo moeilijk is. De eerste 70 procent van de gegevens kan iedereen verzamelen. Zaken die wel een uitdaging zijn, zijn bijvoorbeeld het uit elkaar houden van mensen met dezelfde naam en het automatisch bepalen welke informatie wel of niet relevant is. Uiteindelijk is het bedrijf jaren bezig geweest om algoritmes hiervoor te ontwikkelen, waarbij de laatste paar procent uiteindelijk de meeste tijd hebben gekost. Volgens Chang is de database nu zo’n 95 tot 96 procent nauwkeurig. Het is ook veel uitgebreider dan bijvoorbeeld een standaard LinkedIn-profiel.

In de praktijk komt het erop neer dat wanneer je een videoconferentie hebt met een klant of een partner, je direct al zijn of haar gegevens in beeld hebt. Je hebt alle relevantie achtergrondinformatie over de persoon en het bedrijf bij de hand. Ook kan je gebruikmaken van People Insights als een losse applicatie, om jezelf voor te bereiden op een gesprek. Hoewel dit een zeer handige applicatie en feature is, is het lastig in te schatten of dat het hele gebruik van Webex kan goedpraten ten opzichte van bijvoorbeeld Slack of Microsoft Teams.

Wel denken we dat features als gezichtsherkenning en noise cancelling snel gekopieerd worden door de concurrentie. Microsoft zou dit vrij eenvoudig kunnen kopiëren, die zitten ook niet stil met hun AI- en machine learning-oplossingen in Azure. People Insights is wel wat lastiger, al zou Microsoft als eigenaar van LinkedIn een basisprofiel kunnen leveren. In veel gevallen is dat al ruim voldoende. Informatie over bedrijven is eenvoudiger bij elkaar te schrapen.

Cisco kan niet stilzitten met Webex

Cisco had ervoor kunnen kiezen om Webex gewoon te verkopen en zich te focussen op het netwerkgedeelte, waar het bedrijf uiteindelijk de meeste bekendheid geniet. Dat heeft het niet gedaan. Er is zelfs fors geïnvesteerd in Webex, wat betekent dat nu ook echt doorgepakt moet worden. Het mag duidelijk zijn dat Cisco niet stil kan gaan zitten met Webex, want dan wordt het binnen de kortste keren voorbij gelopen. Daarnaast moet de propositie sterker worden, want bedrijven kijken nu vooral naar Microsoft Teams en Slack. Webex zal zich in dat rijtje moeten zien toe te voegen. De applicatie van Webex Teams werkt zeer goed en gebruiksvriendelijk, daar ligt het niet aan. Wellicht moet Cisco wat harder op de trom slaan voor WebEx Teams en wat scherper concurreren op prijs. Dan zullen meer bedrijven het ongetwijfeld gaan overwegen.

We vroegen dan ook aan Chang wat de volgende stappen gaan zijn, bijvoorbeeld of ze heeft overwogen een unified workspace te ontwikkelen. Uit haar antwoord bleek al snel dat dat niet op de agenda staat. Uiteindelijk draait Webex collaboration vooral om communicatie. Cisco durft daar nog niet buiten te denken, wat workspace in feite wel is. Wel benadrukte ze dat Webex meer context aware moet worden. Als de software weet waar de gebruiker is, bijvoorbeeld in welke meeting room, dan kan het daar automatisch op schakelen met behulp van AI. Ze beloofde ons in elk geval nog een paar Webex aankondigingen in de komende twaalf maanden. Cisco gaat met Webex dus niet stilzitten.