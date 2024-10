Binnen het Cognizant Gen AI Lab: de nodige hulp voor AI-adoptie

Cognizant lanceerde afgelopen donderdag samen met Google Cloud een kersvers Gen AI Lab in Amsterdam. Techzine kwam kijken hoe de technologie bereikbaar moet worden voor elke organisatie.

“Generatieve AI wordt een hockeystick voor de komende twee à drie jaar,” vertelt Saket Gulati, SVP & Managing Director, Northern Europe bij Cognizant. Het is dus zaak om vaart te maken als organisatie. De hoe-vraag hebben we al meermaals besproken, maar het ‘waarom’ is voor sommige bedrijven nog altijd lastig. Zeker als je kijkt naar het verschil binnen organisaties zelf: daar waar leidinggevenden maar wat graag AI willen adopteren, zien gewone werknemers er minder voordelen van. Kortom: er is nog concretisering nodig. Daar is het Gen AI Lab voor.

Een lab, meer dan een kennismaking

Het Gen AI Lab bevindt zich binnen de Amsterdamse Digital Studio van Cognizant. Het Lab bestaat uit een drieluik en is dus fysiek opgesplitst in drie delen, waar we zometeen dieper op ingaan. De rest van de ruimte is breed inzetbaar, met ruimte voor doodgewone presentaties maar ook “immersive” ervaringen met drie levensgrote schermen.

De entree van het Lab laat organisaties kennismaken met GenAI in al haar vormen: visueel, tekstueel en multimodaal. Gebruikers kunnen een foto van zichzelf maken en zichzelf zien transformeren tot een Rembrandt-schilderij of F1-coureur, terwijl een AI-huisarts helpt met diagnoses en een chatbot vragen beantwoordt over bedrijfsdata. Het moge duidelijk zijn dat dit de oppervlakte raakt van GenAI-gebruik, toepassingen waar consumenten al gretig gebruik van maken. Het geeft vooral ideeën over wat deze technologie kan betekenen.

Daar blijft het niet bij. Het tweede gebied vermengt AI met gewone meetings. Dankzij realtime transcriptie komen digitale notitieblokjes op basis van de gespreksonderwerpen tevoorschijn. Gulati verwacht dat bekende klanten als eerste langskomen bij het Gen AI Lab, waardoor ze al wat voorwerk kunnen doen om een dergelijke demo verder toe te spitsen op de klant.

Het derde component van het Gen AI Lab gaat het allerdiepst en bespreekt de developer-middelen. Toch is de sleutel hier om ook als niet-coderende leek wat code te kunnen creëren, bijvoorbeeld op basis van een abstracte opzet van een software-oplossing. Het lab benadert AI-ervaringen als een ui om af te pellen: vanuit de oppervlakte steeds dieper richting de onderhuidse architectuur die Gen AI mogelijk maakt.

Het doel erachter

Zo hebben we een beeld bij het Gen AI Lab. Maar wat is de visie erachter? En waarom zijn het Cognizant en Google Cloud die dit samen lanceren? Joost Smit, Head of Benelux bij Google Cloud, zegt dat het Lab moet helpen om gestructureerde AI te bouwen. Maar: “Het moet passen bij je bedrijfsstrategie.” Dat vereist “enterprise-ready” generatieve AI, aldus Gulati. Google Cloud biedt daar de vereiste technologie voor, dat zowel achter de Gen AI Lab draait maar ook als sjabloon geldt voor een daadwerkelijke GenAI-inzet.

Concreet gaat het dan om de gehele AI-stack: de foundation models zoals Google Gemini die via Vertex AI bereikbaar zijn, de tooling om AI-apps te bouwen en het dagelijks draaien van de modellen. De technologie wordt gebouwd door spelers als Google, Microsoft, AWS en ook gespecialiseerde AI-modelbouwers als OpenAI of Anthropic. Maar de praktische invulling, toegespitst op de industrie, heeft meer nodig. Daarin staat Cognizant klanten bij met oplossingen voor elke vertical.

Dat doet het bedrijf al decennia. Cognizant ziet dan ook hoe GenAI een aanvulling kan zijn voor de verticals waarin het zich allang begeeft. Gulati omschrijft zijn bedrijf als de “last mile” voor AI-adoptie. “Een LLM is een generiek model. Maar als je het toepast bij een industrieprobleem, wat probleem los je dan op? Hoe definieer je dat nauwgezet? Hoe perfectioneer je de use case?”

Met het definiëren van problemen is niet iedereen even ver. Zo adopteert de retailsector nieuwe technologie sneller dan het bankenwezen, terwijl Cognizant beide verticals bedient. De overeenkomst: lang niet iedereen is even ver. Dat erkent ook Smit van Google Cloud: “Sommige mensen kloppen bijna blanco aan. De praktijk van AI is veel lastiger dan de theorie erachter, maar omdat de hype achter GenAI heel dichtbij consumenten kwam, zijn ze wel benieuwd.”

Een volle dag AI

Het Gen AI Lab is vooral benieuwd om organisaties aan het denken te zetten, maar dan wel op basis van concrete voorbeelden en technologieën. Dat helpt de fabelvorming omtrent GenAI ongetwijfeld. Ook is de technologie nu al rendabel, al geeft Gulati toe dat dit vooral te danken is aan het automatiseren van vrij basale zaken. “Task level automation bevindt zich nog in een vroeg stadium. De echte waarde komt wanneer je de kernprocessen van je bedrijf raakt.” Oftewel: wanneer je gehele bedrijfsvoering op de schop gaat omdat sommige taken gewoonweg al geregeld zijn, bijvoorbeeld door AI-agents.

Bij Cognizant is dit al zichtbaar via het eigen Neuro AI Platform. Via “multi agent orchestration” helpt het bedrijven sneller en geïnformeerder keuzes te maken. En wederom met een sterke focus op verschillende industrieën, zoals Cognizant al gewend is.

Het Gen AI Lab combineert deze focus met een algemeen leerproces, dat kan schakelen van helikopterniveau tot de diepste bedrijfsprocessen. Daarom is een bezoekje aan het Gen AI Lab niet een sessie van twee uur maar een hele dag. Immers draait het om de transformatie van het gehele bedrijf, op het oog een hels karwei, maar Cognizant en Google Cloud geloven dat ze dit behapbaar kunnen maken.

