VMware zet vier superkrachten in om klanten te helpen

Een van de bedrijven in de huidige techsector die over enorm veel technologie beschikt om organisaties te helpen met hun innovatietrajecten is VMware. Als dat ook nog wordt gecombineerd met alle technologie van moederbedrijf Dell Technologies, dan spreekt de IT-leverancier zelf van een soort superheld. Althans, over vier superkrachten die het inzet om klanten te helpen met innoveren.

Recent spraken we zeer uitgebreid met Richard Bennettt van VMware. Hij is leider in digitale transformatie, het strategisch inzetten van zakelijke technologie en het bieden van de beste customer experience. Hij liet weten dat het echt niet zo moeilijk is bedrijven te laten innoveren en dat de weg naar de cloud soms veel te complex wordt gemaakt. “Bedrijven zijn de cloud gaan zien als een plaats, maar de cloud is geen plaats. Het is een manier van werken”, aldus Bennett

“De cloud is geen plaats, maar een manier van werken.”

Dat bedrijven de cloud zijn gaan zien als een plaats waar ze denken alles naartoe te moeten brengen, is een gebrek aan visie, strategie en kennis van hoe ze moeten innoveren. Het antwoord wordt dan gezocht in trends. De cloud is een duidelijke trend die ervoor heeft gezorgd dat sommige bedrijven exponentieel konden groeien. De reactie van bedrijven is dat ze dan ook alles naar de cloud moeten brengen. Dit resulteert in een hoop uitdagingen, maar nog geen oplossingen. Bennett: “het moet niet uitmaken waar applicaties draaien, of wat klanten precies in de cloud willen draaien. De vraag moet zijn: is alles goed te beheren?”

We denken vaak nog teveel in specifieke producten, technologieën of trends. Dat zorgt ervoor dat bedrijven soms wel nieuwe technologie omarmen en processen efficiënter gaan verlopen, maar dat is een omslachtige en lange weg van innoveren. Bennett zegt dat als bedrijven echt willen innoveren ze moeten kijken naar hoe mensen in een organisatie werken en daarna pas naar de technologie. Dit is ook van Bennett zelf de manier van werken. Hij laat bedrijven vertellen hoe mensen in een organisatie werken, welke problemen ze daar eventueel bij hebben en daarna komt hij samen met zijn team met innovatieve ideeën over hoe dat beter kan, door technologie in te zetten of technologieën te combineren.

De superkrachten van VMware

De technologieën die Bennett hiervoor gebruikt komen vaak bij VMware vandaan. Door VMware worden ze zelf vaak omschreven als zogenaamde “superpowers” (superkrachten), omdat het bedrijf deze technologieën beheerst en via diverse producten aan de man brengt. Daarnaast spelen ze ook nog in op veel van de grote megatrends waar veel over wordt gesproken. De vier superkrachten zijn cloud, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, mobiel en Internet of Things (IoT) en edge computing.

De voorbeelden van Bennett

Bennett zit vol met anekdotes en voorbeelden van bedrijven die hij heeft helpen met hun innovatietraject door simpelweg met ze te praten, om vervolgens met zijn team ideeën aan te dragen hoe zaken middels technologie kunnen worden verbeterd. Sommige bedrijven komen echt met problemen of omslachtige procedures, andere weten niet hoe ze moeten innoveren. Een van de belangrijkste zaken die Bennett er vaak uitpakt is de gebruikservaring: hoe goed kan iemand zijn werk doen, hoe omslachtig zijn procedures en waar gaat de tijd in zitten. Op die manier komen ze vaak tot innovatieve oplossingen.

De medisch professional achtervolgen met apps en data

Recent heeft Bennett aan een project gewerkt met ziekenhuizen in Denemarken. In een medische omgeving zoals een ziekenhuis wil je dat de meeste tijd gaat zitten in het helpen of verplegen van mensen, niet in het doen van administratie of het op en neer lopen om medische gegevens te raadplegen. In een ziekenhuis moeten de data en de applicaties continu aanwezig zijn op de plek waar de dokter of verpleegster is. In Denemarken werken ze nu met mobiele apparaten die gebruikmaken van VMware Workpace. Hierdoor kan het medisch personeel overal direct de gegevens van een patiënt raadplegen. Een dokter hoeft niet terug naar zijn werkplek om een foto te bekijken, dat kan direct op het mobiele apparaat. Dat scheelt een hele hoop tijd, waardoor de arts zich meer kan focussen op mensen behandelen.

Het digitale patiënten dossier zit hierbij verwerkt in de VMware Workspace-technologie, zodat alle data direct beschikbaar is. De data is daarnaast ook te analyseren middels AI en machine learning, zodat er op lokaal niveau een analyse kan worden gedaan. Dit om bijvoorbeeld vast te stellen dat er een griepepidemie is.

Oliepompen naar huis laten bellen is kostbaar

Een ander concreet voorbeeld van innovatie dat Bennett gaf is van een oliemaatschappij. Dat bedrijf beschikt over honderden oliepompen die beschikken over IoT-sensoren. Die sensoren moeten echter worden uitgelezen en de data moet centraal worden opgeslagen en geanalyseerd. Eerst was dit proces volledig cloudbased, maar moest het bedrijf veel geld betalen om elke 30 minuten die sensoren uit te lezen. In de cloud is het lastig om elke 30 minuten een omgeving op te spinnen, vervolgens alle pompen uit te lezen en dan weer af te sluiten. Nu gebruikt het bedrijf een hybrid cloud omgeving, waarbij in een eigen datacenter heel snel een lading virtual machines worden opgestart om alle data van de pompen uit te lezen en te verzamelen. Daarna wordt de data alsnog naar de cloud gestuurd, omdat die daar centraal wordt geanalyseerd. De kosten zijn echter vele malen lager omdat het uitlezen van de pompen nu veel goedkoper is geworden.

Staan windmolens uit of in de wind?

Een andere klant had een soortgelijk probleem, dat zich specifiek richt op windmolens. Als de windrichting verandert, is het de bedoeling dat de windmolen meedraait zodat die optimaal in de wind staat en de meeste energie kan opwekken. De klant probeerde dit in de cloud te regelen, maar dat duurde te lang. Eerst werd data verzameld over het draaien van de wind, om het naar de cloud te sturen en te analyseren. Als de analyse dan af was en het signaal verstuurd kon worden, was de wind alweer opnieuw veranderd. Hierdoor werkt een windmolen maar zelden optimaal. VMware heeft het bedrijf geholpen om die analyse te verplaatsen naar de windmolen zelf middels edge computing. De windmolen kan nu op locatie direct zelf analyseren hoe die het meeste wind kan vangen en het meeste energie kan opwekken. Het beheren van al die edge compute-servers gebeurt centraal via VMware Pulse IoT Center.

Politie minder informatie geven

Uiteindelijk is de gebruikservaring vaak van doorslaggevende aard of iets wel of niet werkt. Bedrijven kunnen de beste technologie inzetten en de beste oplossingen met elkaar combineren, waardoor er ontzettend veel waardevolle data kan worden verzameld. Als dat uiteindelijk leidt tot een slechte gebruikservaring of een overload aan data, dan zal volgens Bennett niet het gewenste resultaat worden behaald.

Een goed voorbeeld hiervan deed hij op bij de politie. Hier was sprake van een noodsituatie in de categorie terreurdreiging, waar gelukkig nog op tijd is opgetreden voordat het echt misging Er was echter ook duidelijk ruimte voor verbetering. In het geval van de politie kwamen er beelden binnen van openbare beveiligingscamera’s, bodycams van politieagenten, honderden telefoontjes via het noodnummer en werd er druk gecommuniceerd via de intercoms en computersystemen van de politie. Uiteindelijk was er enorm veel data. Hierdoor nam de reactiesnelheid juist af, want agenten moesten hun weg zien te vinden door al die data.

De oplossing zat hem in het verwijderen van al die data bij de agenten op straat. Niet langer kunnen agenten een groot deel van al die data raadplegen. In plaats daarvan wordt er van de data duidelijke informatie gemaakt, zodat agenten weten waar ze aan toe zijn. Ook door analytics toe te passen wordt data omgezet in informatie. Agenten krijgen nu duidelijk en helder informatie en weten waar ze aan toe zijn. Voortaan weten ze bijvoorbeeld hoe snel ze ergens heen moeten, wat er ongeveer gaande is en wat het risico is.

VMware heeft hiermee geholpen door via Workspace een omgeving te creëren waarin snel gereageerd kan worden. Alle data komt zo samen en via analytics kan ook data worden geanalyseerd.

VMware is veel meer dan virtualisatie, die perceptie moet veranderen

Jarenlang zagen bedrijven VMware als een virtualisatiebedrijf. Dat klopt ook wel, veel technologie is daarop gebaseerd. Inmiddels is het echter ook zoveel meer en die perceptie moet veranderen,stelt Bennett. Hij denkt dat hij met zijn team daaraan ook flink bijdraagt, doordat er veel meer wordt gekeken naar de problemen of uitdagingen die bedrijven hebben, om daar oplossingen voor te bedenken. Dat kan vaak op basis van VMware-technologie en met hulp van Dell Technologies of dochters daarvan. Denk aan Dell Boomi of Pivotal. Soms bieden partners uit de industrie weer uitkomst hierin.

VMware probeert veel meer vanuit de superkrachten te denken en oplossingen te verzinnen. Door stil te staan bij veel van deze use cases denkt Bennett ook bedrijven te kunnen helpen. Ze gaan zelf ook de mogelijkheden zien. Inmiddels wordt er bij VMware ook druk gewerkt om mensen intern op te leiden en ertoe te bewegen om klanten op deze manier te bedienen en minder vanuit een rol waarbij het gaat productverkoop of het sluiten van een licentieovereenkomst. De lange termijn, een goede relatie en de beste oplossing bieden moeten echt voorop staan. “Met een half miljoen klanten kennen de meeste bedrijven VMware wel. Het draait nu om het verschil maken bij bedrijven, impact hebben, door de juiste innovatieve oplossingen aan te bevelen die ze helpen met hun groei en effectiever gebruik van technologie binnen de organisatie.”, aldus Bennett.