Van Vlimmeren moet zorgen dat Salesforce lokaal een gezicht krijgt

Salesforce heeft in Nederland sinds eind vorig jaar een echte dedicated general manager. Michiel van Vlimmeren is de eerste die deze functie in Nederland voor Salesforce mag uitoefenen. Hij is overgekomen van HPE en kent de enterprise IT-markt zeer goed. Hij moet ervoor gaan zorgen dat Salesforce meer focus krijgt op de lokale markt en hier beter op aansluit. We gingen met hem in gesprek.

Salesforce werd tot voor kort in Nederland aangestuurd als onderdeel van een regio. Er was wel een country leader, maar dat was een nevenfunctie. Het bedrijf kiest nu voor een echte general manager. Salesforce heeft verschillende grote kantoren in Europa en per land wordt gekeken wat de beste organisatiestructuur is. De vraag is hoeveel ruimte er in de lokale markt is om grote stappen te zetten. Als Salesforce de ruimte ziet wordt er een general manager overwogen, zoals nu in Nederland.

Michiel van Vlimmeren

Michiel van Vlimmeren is de eerste general manager voor Salesforce in Nederland en we vroegen hem wat zijn stijl is en hoe hij Salesforce naar een hoger plan gaat trekken. Als eerste gaf hij aan wat we al vermeld hebben, er moet meer focus komen op de lokale markt. Daarnaast vindt Van Vlimmeren het belangrijk dat het management niet alleen controle uitoefent, maar dat het onderdeel uitmaakt van de uitvoering in de organisatie. Hij schetst de situatie dat het in zijn hoofd neer komt op 40 procent meedoen, 40 procent coachen en 20 procent controle, al zegt hij er ook direct bij dat in de praktijk die getallen nog weleens zullen schuiven. De ene week is er van het een wat meer nodig dan van het ander.

“Als je laat zien dat je meewerkt, heb je ook een beter gevoel en aansluiting bij de mensen met wie je werkt. Je moet ook zorgen dat je er bent om mensen te helpen en niet simpelweg roepen dat je er bent.”

Onder meedoen verstaat hij niet alleen meetings bijwonen, maar ook echt in contact zijn met klanten en partners. Zodat hij ook direct hoort wat er speelt, hoe een deal tot stand komt en wat de verwachtingen zijn. Hij zegt ook: “Als je laat zien dat je meewerkt, heb je ook een beter gevoel en aansluiting bij de mensen met wie je werkt. Je moet ook zorgen dat je er bent om mensen te helpen en niet simpelweg roepen dat je er bent.”

Verder laat hij zien al goed ingeburgerd te zijn bij Salesforce, want het credo customer first, is er al goed ingesleten. “Customer first is het belangrijkst. Wat we voor de klanten doen moet leidend zijn. Dat begint met het zorgen dat medewerkers betrokken zijn, want dan hebben ze de juiste aandacht en kom je tot betere business.”

Hoe gaat Salesforce zichtbaarder zijn in Nederland?

Zichtbaarder zijn in Nederland kan op veel manieren. Volgens Van Vlimmeren begint het bij de aanpak. Voorheen was Salesforce regionaal georganiseerd. Dat betekent dat de eindverantwoordelijke meerdere landen onder zijn hoede had. Daardoor is de eindverantwoordelijke er niet altijd en is er toch minder focus dan bij de huidige situatie. Nu is Van Vlimmeren aanwezig als general manager. De verwachtingen zijn daardoor ook omhoog gegaan. Er is meer ambitie richting het IT-landschap in Nederland.

Van Vlimmeren stelt dat hij ook zichtbaar is in het Nederlandse IT-landschap en daarmee is Salesforce ook zichtbaarder. Zo zit hij onder meer in het bestuur van NLDigital. Daarnaast is Van Vlimmeren ook zeer bekend in het Nederlandse partnerlandschap door zijn tijd bij HPE. Salesforce gaat nu dus ook structureel meer samenwerken met business partners. Zowel op strategisch niveau als gewoon in de uitvoering. Salesforce heeft inmiddels een breed portfolio waardoor er voor veel verschillende soorten partners kansen liggen. Zelfs voor system integrators, stelt Van Vlimmeren. Een markt die hij natuurlijk op zijn duimpje kent.

Op basis van het gesprek met Van Vlimmeren kunnen we concluderen dat er al een aardig partnernetwerk is, maar het is nog te smal. Hij laat weten dat Salesforce zijn portfolio over de jaren fors heeft uitgebreid, met nieuwe producten en overnames. Volgens hem liggen er grote kansen voor partners, vooral op de nieuwere producten waar partners hun weg dus kennelijk nog niet in hebben gevonden. Een van die zaken is het Customer 360-verhaal, waarin alle klantdata als het ware samenkomt en waarmee de klantreis (journey) van A tot Z in kaart kan worden gebracht.

Veranderingen vanuit de markt en de maatschappij

Van Vlimmeren vertelt ook dat er uitdagingen zijn die voor iedereen gelden, maar waar Salesforce ook probeert om oplossingen voor te bedenken. Zo is er al jaren een groot tekort aan IT-mensen. Dat betekent ook dat er klanten zijn die graag meer willen doen met Salesforce, maar daar niet altijd de mensen voor hebben of die kunnen vinden. Dat is een probleem voor die klanten, maar indirect dus ook voor Salesforce. Het kan immers een remmend effect hebben op de groei.

Salesforce ziet dat als een kans om twee problemen op te lossen. Die van de klant en deels ook die van de maatschappij. Het bedrijf steunt verschillende initiatieven om mensen op te leiden of om te scholen zodat ze kunnen leren werken met Salesforce-producten en uiteindelijk bij hun klanten aan de slag kunnen. Hiervoor heeft het bedrijf al enige jaren de Trailhead-website. Daar komen nu ook lokale initiatieven bij, zoals Techgrounds, waar we Van Vlimmeren eerder over spraken.

Corona

Daarnaast is het coronavirus ook niet onopgemerkt aan Salesforce voorbijgegaan. Bij Salesforce was het al redelijk normaal om veel thuis te werken, maar dat zal nu veel breder geaccepteerd worden in de maatschappij. Bedrijven staan nu voor de uitdaging om mensen weer naar kantoor te halen op een veilige manier en toch de situatie in de hand te houden. Salesforce heeft hiervoor de nodige tools ontwikkeld middels Work.com.

Daarnaast heeft Salesforce met het Lightning-platform een tool in handen om bedrijven te helpen met hun digitale transformatie en om dit proces te versnellen. Zodat mensen ook beter thuis kunnen werken en bijvoorbeeld effectiever gebruik kunnen maken van de beschikbare tools in een bedrijf. Hoewel het platform is ontworpen voor customer experience, kan de klant natuurlijk ook de werknemer zijn en kan de employee experience worden verbeterd. Van Vlimmeren verwacht dat daar een grote behoefte zal liggen in de nabije toekomst. Het digitaal transformeren staat nu hoger op de agenda van veel CIO’s.

