Asus heeft vijf nieuwe Zenbook-laptops geïntroduceerd. De modellen beschikken over dual screens, toetsenbordtechnologie voor luchtkoeling en diverse opties van Intel, AMD en Nvidia.

De Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602, Zenbook Pro 17 UM6702, Zenbook S 13 OLED UM5302 en Zenbook S Flip OLED UP5302 draaien naar keuze op processors van Intel of AMD. Voor Intel zijn dit onder meer de Intel Core i9-12900- en de Intel Intel Core i7-1260P-processors. AMD levert de AMD Ryzen 9 6900HX- en de AMD Ryzen 7 6800H-processors.

Op het gebied van grafische kaarten hebben de modellen een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4GB GDDR6), Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (6GB GDDR6) of Nvidia GeForce RTX 3050 GPU. Andere keuzes zijn de AMD Radeon 680M- of Intel Iris X GPU.

Daarnaast hebben de verschillende modellen een intern geheugen tot 32GB LPDDR5-4800, -LPDDR5-5200 of -LPDDR5-6400. Storagecapaciteit is beschikbaar in de vorm van 1TB of 2TB PCIe 4 NVme SSD.

De schermgrootten van de diverse modellen zijn 13,3 inch, 14,5 inch, 16 inch en 17,3 inch. Enkele van de schermen zijn, afhankelijk van het model, voorzien van een OLED touchscreen. Ook hebben de diverse schermen een frequentie van 60Hz, 120Hz of 165Hz.

Details

Vanzelfsprekend zitten de details van de nieuwe Zenbooks in de afzonderlijke modellen. Zo beschikt de Asus Zenbook 14 Duo OLED UX8402 over een extra uitvouwbaar scherm. Ook beschikt de laptop over AAS Ultra-technologie die het extra 12.7-inch scherm optilt voor meer ventilatie van de processor.

Voor de Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 zorgt AAS Ultra-technologie dat het toetsenbord een ergonomische hoek krijgt voor beter en vooral gezonder gebruik. Daarnaast maakt de technologie het ook voor deze laptop mogelijk om componenten als de CPU en de GPU te koelen en daardoor harder te draaien voor betere prestaties. Daarnaast beschikt de laptop over een ingebouwde draaiknop. Deze functie is vooral geschikt voor werkzaamheden in creatieve applicaties.

Overige modellen

De Asus Zenbook Pro 17 UM6702 moet vooral krachtigere prestaties leveren, onder meer via AMD-processors. Hoewel ook dit toetsenboord naar een ergonomische stand kan worden uitgeklapt, heeft de laptop geen speciale koeling voor het binnenwerk.

De Asus Zenbook S 13 OLED UM5302 en Zenbook S Flip OLED UP5302 zijn de meest lichte laptops van de nieuwe aanwas, met een gewicht van maximaal 1,1 kilo. Ook deze laptops beschikken over OLED-schermen en ergonomische toetsenborden. Bovendien beschikken beide modellen over een antibacteriële coating.

De releasedatum van de nieuwe modellen is onbekend.

