Salesforce laat gebruikers via low-code functionaliteit toevoegen

Salesforce is een van de bedrijven met een eigen low-code en no-code platform. Het Lightning platform is voor vrijwel alle klanten gratis te gebruiken. De Salesforce-oplossingen zijn eenvoudig uit te bouwen met nieuwe features en mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor ontwikkelaars maar voor alle gebruikers.

Salesforce levert een viertal grote oplossingen aan enterprise bedrijven: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud of Commerce Cloud. Deze vier primaire diensten vormen de basis van Salesforce en zijn op zichzelf goede producten. Salesforce acteert echter in een enterprise speelveld en daar lopen de wensen van een oplossing enorm uiteen. Daarom zijn de producten al redelijk modulair. Er zijn ook tientallen additionele diensten die de oplossingen nog beter kunnen maken, om het verder uit te bouwen.

Toch is gebleken dat het nooit genoeg is. Bedrijven hebben altijd wensen die buiten de standaard vallen en daaraan voldoen betekent vaak dat een andere klant weer ontevreden is. Uiteindelijk moeten oplossingen op maat gemaakt kunnen worden voor elke klant. Aan de andere kant moeten het wel generieke producten blijven die doorontwikkeld kunnen worden en de basis vormen van elke klantomgeving. We willen niet terug naar de tijd dat iedereen zelf in de broncode zat te rommelen en waarbij updates en migraties min of meer onmogelijk worden.

Salesforce App Exchange

Om hieraan te voldoen zijn de SaaS-oplossingen van Salesforce al zeer modulair opgebouwd. Via de metadata-configuratie kunnen al flink wat zaken worden aangepast. Vervolgens is het mogelijk om daarbovenop applicaties te draaien die net de feature of functionaliteit toevoegt die nodig is voor een specifiek bedrijf. Hiervoor heeft Salesforce ook een applicatiewinkel, de App Exchange. Eerder dit jaar schreven we al dat de Salesforce App Exchange meer dan 7 miljoen apps heeft en meer dan 4,3 miljoen actieve ontwikkelaars. Deze applicaties zijn zowel gratis als tegen betaling te verkrijgen. Voor sommige veelgevraagde features is er inmiddels een app beschikbaar. Voor andere moet een bedrijf die misschien bouwen of laten bouwen.

Van ontwikkelaars tot zakelijke gebruikers

Voor de echte ontwikkelaars is er het Heroku cloudplatform. Hierop kunnen ontwikkelaars in hun eigen programmeertaal applicaties ontwikkelen die bovenop het Salesforce-platform draaien. Dat is natuurlijk al een grote uitbreiding van de mogelijkheden, maar Salesforce wil juist de dagelijkse gebruiker, de zakelijke gebruiker, ook betrekken bij het Salesforce-platform en de software waarmee dagelijks gewerkt moet worden. Het platform kan bij veel bedrijven namelijk nog flink worden verbeterd en daar weet die zakelijke gebruiker nou eenmaal meer van dan de ontwikkelaars in het bedrijf. Salesforce heeft met het Lightning platform zowel low-code als no-code omgevingen gebouwd, waarmee applicaties kunnen worden ontwikkeld.

Hiermee kunnen features en functionaliteit worden toegevoegd aan het Salesforce-platform. Deze applicaties kunnen ook worden gedeeld met andere gebruikers via de App Exchange, eventueel tegen betaling.

De eenvoud van no-code en low-code

Het is goed om stil te staan bij de eenvoud van no-code en low-code. Het betrekken van zakelijke gebruikers bij applicatieontwikkeling klinkt al snel als een no-go. Enkele voorbeelden van toepassingen van Salesforce die voor elke gebruiker haalbaar zijn.

Lightning Object Creator

De Lightning Object Creator maakt het voor elke gebruiker met spreadsheets mogelijk om hier een applicatie van te bouwen, door simpelweg met de muis te klikken en zonder enige code te schrijven. Dit is een echte no-code builder. De spreadsheet dient in dit geval als basis voor de gegevens waarmee gewerkt wordt. Vervolgens kan worden aangegeven wat voor soort gegevens het zijn, welke velden verplicht zijn en aan welke gegevens in Salesforce die gekoppeld moeten worden, bijvoorbeeld aan een bepaalde klant of product.

Lightning Flow Builder

Met Lighting Flow Builder is het wederom mogelijk om een applicatie te bouwen waarbij je niet hoeft te coderen. De Flow Builder is wel een stuk uitgebreider dan de Object Creator. Met de Flow Builder kan je een compleet proces dat een gebruiker, werknemer of partner moet doorlopen vastleggen. Hierbij kan er gebruikgemaakt worden van diverse schermen, data en services van externe partijen. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, voordat iemand naar een volgende stap of scherm mag doorgaan. Een goed voorbeeld van een mogelijkheid is een onboardingsproces van een nieuwe werknemer, waarbij hij of zij eerst al zijn gegevens moet invullen. Vervolgens moet hij de nodige trainingen doorlopen en akkoord gaan met bepaalde bedrijfsvoorwaarden. Daarna wordt de gebruiker definitief aangemaakt en krijgt toegang tot het pand en de relevante bedrijfsdata voor zijn of haar functie.

Zo kan worden afgevangen of iemand een trainingsvideo heeft bekeken, of er akkoord is gegeven op bepaalde voorwaarden en of alle gegevens netjes zijn ingevuld. Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld. Het kan ook worden toegepast op klanten die bijvoorbeeld een uitgebreide support vraag willen indienen, of als een klant een bestelling wil plaatsen voor een SaaS-oplossing waarbij specifieke data nodig is.

Lightning App Builder

De Lightning App Builder is echt gericht op het verbeteren van de bestaande Salesforce-producten, door bijvoorbeeld schermen te bouwen waarin je exact kan bepalen welke data op welke manier wordt weergegeven. Hierdoor kan je bepaalde data filteren of functionaliteit toevoegen die specifiek is voor jouw bedrijf. Ook kan je data toevoegen vanuit een externe bron, zodat werknemers niet tussen twee applicaties of schermen hoeven te schakelen om een volledig overzicht te krijgen van een bepaalde casus. Dit bijvoorbeeld wanneer er in het bedrijf veel pakketten worden verzonden naar klanten, dat de track en trace informatie van een specifieke klant dan direct wordt getoond bij de klantgegevens. Op die manier kan je een proces veel efficiënter maken.

Binnen een Salesforce-product kunnen deze applicaties bijvoorbeeld als een extra tabblad of als primair tabblad worden geladen. Dit kan helemaal naar wens worden geconfigureerd. Het is ook mogelijk om een applicatie te bouwen die maar beperkte informatie en functionaliteit mogelijk maakt. Denk hierbij aan een klantportaal waar de klant wel zijn facturen kan inzien, maar niet zijn gegevens mag wijzigen. Of aan een werknemer die op de weg zit. Die wil wel de essentiële klantinformatie zien die hij nodig heeft voor zijn afspraak, maar alle overbodige informatie kan weg worden gelaten. Zo zijn er geen stoorzenders of een overload aan informatie die geen toegevoegde waarde hebben voor het doel van de afspraak. Ook kunnen de applicaties worden omgezet in mobiele applicaties die vervolgens kunnen worden uitgerold naar werknemers of voor klanten kunnen worden toegevoegd aan de iOS App Store of Android Play Store. De mogelijkheden lopen zeer uiteen. Daarnaast kan het meeste ook worden gebouwd zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van code.

Onderstaande demo geeft een korte indruk van wat er mogelijk is:

Mogelijkheden van Salesforce zijn ongelimiteerd

Salesforce biedt out-of-the-box al enorm veel producten waar bedrijven dankbaar gebruik van maken en elke maand netjes de rekening voor betalen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat de salesafdeling zoveel profijt heeft van de Sales Cloud. De mogelijkheden van de Salesforce-producten zijn standaard al uitgebreid te noemen, maar gaan nog veel verder door de toevoeging van het Lightning platform. Elke klant kan applicaties op maat ontwikkelen om zijn processen efficiënter te maken, werknemers kunnen beter en effectiever werken, klanten zijn meer tevreden en daardoor zijn de bedrijfsresultaten als het goed is ook beter. Voor de meeste klanten is het Lightning platform ook nog zonder extra kosten te gebruiken. Mocht je als bedrijf klant zijn bij Salesforce en op zoek zijn naar kansen om te innoveren, dan is het Lightning platform zeker een van de middelen om nader te bestuderen.