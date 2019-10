Red Hat richt zijn pijlen nu ook op de edge

Red Hat richt zich met zijn open source-software op enterprise organisaties. De hybrid cloud is hierin leidend, maar het bedrijf focust ook steeds meer op edge computing. Techzine sprak erover met Vice President and General Manager, RHEL Business Unit Stephanie Chiras tijdens het Red Hat Forum Benelux 2019.

Red Hat maakt het met zijn open source-software voor bedrijven mogelijk om op een veilige en duurzame manier te innoveren en hun manier van werken te veranderen. Dat is al jaren de missie van de open source-specialist. De afgelopen tijd is de nadruk vooral komen te liggen op de hybrid cloud.

Volgens Red Hat ligt de toekomst in de hybrid cloud, onder meer door de opkomst van containers, orkestratie-tool Kubernetes en diverse microservices. Dit vanwege de waarde die bedrijven uit de technologieën kunnen halen. Het brengt hen de controle van het eigen on-premise datacenter in combinatie met de schaalbaarheid en flexibiliteit van public clouds. De hybrid cloud realiseert naast flexibiliteit bij het uitrollen van applicaties, ook meer keuze in welke architectuur voor deze applicaties wordt gebruikt.

Red Hat biedt naar eigen zeggen de fundering om al deze zaken mogelijk te maken. Enterprise organisaties kunnen daarop innoveren. Linux speelt hierin een grote rol, in de vorm van het zakelijke besturingssysteem Red Hat Linux Enterprise (RHEL). Andere oplossingen bevorderen in lijn hiermee ook innovatie, zoals OpenShift, Ansible, Satellite, OpenStack en Red Hat Storage-oplossingen.

Alles wat Red Hat levert, moet er uiteindelijk toe leiden dat enterprises een softwaregebaseerde omgeving kunnen creëren, zodat zij al hun operationele taken voor de hybrid cloud simpel en vooral flexibel kunnen uitvoeren.

Interesse in edge computing

Hoewel het accent voor de open source-specialist dus duidelijk op de hybrid cloud blijft liggen, kijkt Red Hat vanzelfsprekend wel verder waar het met zijn oplossingen van nut kan zijn. Daarbij worden binnenkort vooral de pijlen gericht op het andere uiterste van het cloudspectrum; de ‘edge’.

De edge gaat de komende jaren heel wat data verwerken, stelt Chiras. Denk alleen maar aan het Internet of Things (IoT). Iedereen krijgt in de toekomst met IoT te maken, naast bedrijven dus ook de maatschappij.

Dit brengt veel complexiteit met zich mee voor zowel hard- en software, als ook de beheersbaarheid van al deze data. Bedrijven willen deze complexiteit kunnen beheersen en daarbij dezelfde structuur en betrouwbaarheid behouden die zij hebben voor hun hele overige cloudportfolio, van het on premise datacenter tot de diverse cloudomgevingen. Dit moet hen aan de rand van dit netwerk in staat stellen om sneller beslissingen te nemen of acties uit te voeren. Het zou een omslachtig proces zijn om die data naar een on premise datacenter of cloudomgeving te sturen, en terug. Op de locatie waar de data wordt verzameld moeten immers direct beslissingen kunnen worden genomen.

Extensie on premise datacenter naar de edge

Om deze beslissingen te kunnen nemen, is het aanwezig hebben van voldoende rekenkracht op die locaties aan de rand van het cloudspectrum daarom belangrijk. Dit is dan ook waarop Red Hat zich in de komende tijd wil gaan richten: ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties de benodigde rekenkracht op de locatie in een veilige en vooral stabiele omgeving kunnen gebruiken. Ook wil het ervoor zorgen dat de data die hieruit voortkomt -in welke verschijningsvorm dan ook- op dezelfde manier zijn weg kan vinden binnen de rest van de infrastructuur. Dus binnen de hele infrastructuur van edge (computing), on premise datacenter en hybrid cloud.

Je kan eigenlijk ook wel spreken van een extensie van het basisplatform RHEL en bijbehorende oplossingen naar de edge. Het hele Red Hat-platform en -portfolio breidt zich richting die omgeving uit.

Verzoek van klanten

Wat deze uitbreiding naar edge (computing) concreet voor het Red Hat-portfolio gaat inhouden, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval moet de gebruikservaring van klanten centraal staan. Red Hat maakt de stap naar de edge op verzoek van klanten, stelt Chiras.

De gebruikservaring moet diverse terreinen bestrijken. Denk bijvoorbeeld aan het businessmodel. Waarvoor gaan klanten straks edge (computing) precies gebruiken? Hoe krijgen zij daar de juiste toepassingen voor? Hoe kunnen zij die beheren en automatiseren? En, hoe krijgen ze daarbij de juiste schaalbaarheid en security? Chiras geeft aan dat Red Hat hierover moet nadenken bij iedere stap die het zet. Dit om de klanten eenvoudigere tools in handen te geven. Het wil de gebruikerservaring van de huidige Red Hat-oplossingen voor de hybrid cloud straks naar de edge brengen.

Red Hat-oplossingen en toepassingen voor edge (computing)

Wanneer je kijkt naar het huidige portfolio, dan wordt al een klein tipje van de sluier opgelicht. Concreet gaat het dan om RHEL, dat als basisplatform moet dienen, en oplossingen die ook verder in het cloudspectrum worden aangeboden. Dit zijn onder meer Red Hat OpenShift en Red Hat Ceph Storage.

Daarnaast zullen er voor edge computing oplossingen gaan verschijnen op vooraf geconfigureerde hardware-toepassingen. Hiervoor werkt Red Hat samen met diverse OEM-partners omdat dit ook enige samenhang vereist. Daarnaast staat flexibiliteit hoog in het vaandel, net als voor alle andere architecturen die door Red Hat worden ondersteund. Als mogelijk ondersteunende OEM-partners noemt Chiras HPE, moederbedrijf IBM in een rol als hardware-leverancier, Dell Technologies en Lenovo. Of deze samenwerkingen tot concrete proposities gaan leiden, laat ze op dit moment nog in het midden.

Use case van klanten

Een ander belangrijk punt dat Chiras nog bij de stap naar edge computing aanstipt, is dat de definitieve producten straks sterk afhankelijk zijn van de use cases van klanten. Deze wensen kunnen per klant of per marktsegment flink van elkaar verschillen.

Zo kan de use case voor telecomoperators, een marktsegment waarin Red Hat al veel werk verzet, anders zijn dan bijvoorbeeld Industry 4.0. Volgens haar willen eindgebruikers van edge computing vooral iets wat op hun consumptie en specifiek gebruik is afgestemd. De Red Hat-oplossingen zullen hierop dus moeten worden afgestemd en geoptimaliseerd. Ook moeten deze oplossingen makkelijk uit te rollen zijn en kunnen samenwerken met speciale ecosystemen, onder meer met de hierboven genoemde OEM-partners.

Nog geen roadmap

Chiras kan ons nog geen echte roadmap geven over hoe en wanneer de eerste oplossingen en toepassingen voor de edge, al dan niet vooraf geïnstalleerd op speciale hardware van OEM-partners, zullen verschijnen. Net als met de community wordt nu ook druk overlegd met klanten over wat zij van Red Hat verwachten rondom edge computing.

Betrekken van de open source-community

Red Hat blijft zijn open source-community betrekken bij het ontwikkelen van de juiste oplossingen en toepassingen, dus ook bij edge computing. Zo ging Chiras in haar keynote expliciet in op het werk dat de community voor Fedora -de niet-commerciële distributie van Red Hat Linux voor vooral community-ontwikkelwerk- verricht. Zij noemde Fedora for IoT, waar de raakvlakken met edge computing logisch zijn. Red Hat leert op dit moment veel van de ontwikkelingen die zich in deze niche afspelen. Al deze ervaring kan natuurlijk weer worden ingezet voor de ontwikkeling van de zakelijke edge computing-oplossingen waar nu ook aan wordt gewerkt. Dit is de kracht van Red Hat, geeft Chiras aan.

Een verrassing die geen verrassing is

Red Hat zette tijdens het Red Hat Forum 2019 in Utrecht vanzelfsprekend zijn wens om de hybrid cloud met software tools en -oplossingen op basis van RHEL te domineren in het zonnetje. Maar dat nu ook serieus wordt gekeken naar de edge en alles wat daar straks bijkomt, zoals het IoT, was voor ons een verrassing.

Dat Red Hat zich nu ook met edge computing gaat bezighouden, moet toch eigenlijk geen verrassing zijn. Alle bedrijven die zich op multicloud richten en alle diverse infrastructuur(lagen), of dit hard- of software is, hebben dit vooralsnog redelijk niet-ontgonnen stuk van het cloudplaatje in het vizier. Zeker omdat steeds meer wordt gerealiseerd dat daar waar de data zich bevindt, je dat ook moet kunnen ontginnen. Red Hat is dus geen uitzondering.

We zijn daarom benieuwd met welke specifieke oplossingen en toepassingen binnen het hele RHEL-portfolio voor deze omgeving het daglicht zullen gaan zien. En welke OEM-partners hiermee aan de slag gaan. We blijven dit vanzelfsprekend nauwgezet volgen.