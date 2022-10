NetSuite positioneert zich al jaren als een ERP-speler voor de mid-market. Op zich een prima strategie, maar wat is nu precies de mid-market? Die definitie is in Nederland heel anders dan in de Verenigde Staten. We brachten vorige maand een bezoek aan SuiteWorld, de jaarlijkse conferentie van NetSuite, en dat was een mooi moment om die vraag te beantwoorden. Iets wat uiteindelijk een stuk lastiger bleek te zijn dan we hadden verwacht.

Wat we kunnen verklappen is dat veel organisaties die nu tegen de limieten van hun Exact of AFAS ERP aanlopen, hoogstwaarschijnlijk ook prima met NetSuite in zee kunnen.

Verder bespreken we uiteraard wat er is aangekondigd en hoe NetSuite zich verhoudt tot de concurrentie. Al met al een grote update rondom NetSuite.

