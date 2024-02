ASML is de absolute parel van de Europese techindustrie. Niet slecht voor een bedrijf uit Veldhoven. ASML ontwikkelt zeer geavanceerde machines waarmee chips worden geproduceerd. Hoewel er meer bedrijven in de wereld zijn die dergelijke machines maken, komt vooralsnog niemand in de buurt van ASML. De grootste bedreiging voor ASML komt uit een andere hoek, namelijk de politiek.

In deze aflevering van Techzine Talks nemen we je mee op een begrijpelijk niveau in wat ASML nu precies maakt. Waarom dat zo goed is en welk effect dit heeft op de chipmarkt. Daarnaast staan we stil bij de groei en uitdagingen van ASML.

Vorig jaar werd ASML geconfronteerd met vergaande exportrestricties naar China. Hierdoor heeft het bedrijf het afgelopen jaar nog flink wat extra machines geëxporteerd naar China, maar dat is nu verboden. Dit gaat weliswaar ten koste van de totale omzet van ASML, maar het bedrijf blijft positief, want buiten China kan het voldoende zaken doen. China investeert miljarden in soortgelijke technologie om een alternatief voor ASML te vinden. Dat kan een potentiële concurrent opleveren. Welke concurrenten zijn er eigenlijk?

Een ander groot gevaar is nieuw beleid vanuit Den Haag. Het wil de migratie van kenniswerkers naar Nederland gaan tegenhouden. ASML is echter afhankelijk van goed opgeleide mensen uit het buitenland, omdat de Nederlandse universiteiten niet voldoende studenten kunnen afleveren.

