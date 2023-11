Voortaan is Carbon Black een aparte ‘business unit’ binnen het Broadcom-portfolio. Daarmee snijdt Broadcom het endpoint security-aanbod los van de rest van VMware, dat zelf is opgesplitst in verschillende divisies.

Update 29-11: Carbon Black (CB) lijkt niet lang onderdeel te blijven van Broadcom. Dat bedrijf zegt namelijk te zoeken naar ‘strategische alternatieven’ voor de business units Carbon Black en VMware EUC. Ook zegt het tegen VMware-partners dat men niet producten van CB en EUC moet bundelen met het overige VMware-aanbod.

Jason Rolleston, VP & GM van VMware Carbon Black, begint met een vrij eenduidig statement: “Carbon Black is terug“. Hij legt uit dat er al maanden is gewerkt aan het opbouwen van Carbon Black als een autonome business unit binnen Broadcom. Nadat Rolleston benadrukt dat dit security-aanbod al een leider op de XDR-markt is, biedt hij duidelijkheid over de visie die Carbon Black erop nahoudt. De focus ligt op een kosteneffectieve oplossing, want “elke dollar in het cybersecurity-budget telt.”

Het komt over als een visie die losstaat van Broadcom, VMware en niet rept over integratie met de security-gerichte Broadcom-divisie van Symantec. Frappant is dat er nog altijd een pagina live staat op de VMware-website die de vloer aanveegt met deze inmiddels voormalige concurrent. Bij Symantec zou er bijvoorbeeld een gebrek zijn aan preventie-, detectie- en respons-acties voor ‘geavanceerde aanvallen’ en zou onvoldoende gebruik worden gemaakt van telemetrie om aanvallen buiten malware te weren. Je zou denken dat dit alles reden geeft voor Broadcom om Symantec en Carbon Black met elkaar te laten integreren, zoals dat ook voor andere VMware-toepassingen het geval is. Niets is minder waar, zo lijkt het.

Altijd al zelfstandig

Volgens senior analist bij Forrester Research Tracy Woo bleef Carbon Black onder het bewind van VMware een relatief onafhankelijk product. Het gold sinds de overname in 2019 als een “tag-on”-oplossing voor VMware-klanten, stelde Woo tegenover SDX Central. Het viel daarmee in het periferie van het VMware-aanbod, dat zich concentreerde (en nog altijd concentreert) op virtualisatie en niet security. De overname leek aanvankelijk als doelstelling te hebben dat VMware een security-speler van formaat zou worden, maar het heeft uiteindelijk niet geleid tot een echte integratie.

Klanten van Carbon Black konden na de overname dus overwegend op dezelfde manier verder, met enkel een ander bedrijf om de rekeningen naar over te schrijven. Nu Broadcom aan het roer is, zullen deze klanten snel duidelijkheid willen. Zal de gang van zaken van voorheen simpelweg doorzetten, of wil Broadcom liever niet dat Carbon Black en Symantec met elkaar concurreren? Paul Webber, Senior Product Management Director bij BlackBerry, suggereert op LinkedIn dat een constructie zoals Groupe PSA met automerken Peugeot en Citroën wellicht aan de orde is. Met andere woorden: twee bedrijven onder één moederbedrijf met elk een eigen identiteit en eigen markt, ondanks de significante overeenkomsten.

Door Broadcom genegeerd

Nu rest de vraag wat Carbon Black als ‘autonome business unit’ binnen Broadcom te zoeken heeft. Het heeft geen eigen divisie gekregen zoals dat gold voor de eerder overgenomen partijen Symantec en Brocade en voor meerdere voormalige VMware-onderdelen. Zoals Dave Vellante van theCUBE in 2022 uitlegde, zijn deze divisies gebonden aan één cruciale regel. Wie namelijk de beoogde financiële resultaten niet weet te realiseren binnen vier of vijf kwartalen, wordt als divisie de nek omgedraaid of doorverkocht. Daarbij passen inperkingen op R&D-uitgaven en andere kosten als huur, salarissen en marketing. Dat is niet de retoriek die we weerspiegeld zien in de aankondiging van Carbon Black.

Hoe dan ook rept Rolleston na zijn introductie in de blogpost geen enkele keer over Broadcom of VMware. Geen integraties met Symantec, geen plannen die de ambities van Hock Tan versterken. Ook had Broadcom-CEO Hock Tan het geen enkele keer over Carbon Black bij een recent interview van 25 minuten. Dat zou genoeg tijd moeten zijn om aandacht te besteden aan alle belangrijke onderdelen van de VMware-overname.

De optelsom van deze signalen wijst erop dat een verkoop van Carbon Black op termijn waarschijnlijk is, zoals ook het oordeel is van TechTarget. Aangezien Broadcom verder vrij expliciet is geweest over de plannen die het met VMware heeft, is dat een logische conclusie. Het bedrijf van Hock Tan heeft er klaarblijkelijk alles aan gedaan om zo snel mogelijk het VMware-aanbod op te splitsen en te integreren met het eigen portfolio, waarbij Carbon Black schittert in afwezigheid. Aangezien Rolleston belooft dat de aankondiging van Carbon Black als autonome business unit slechts het begin is, zullen we binnenkort vast meer duidelijkheid krijgen.

Lees ook: VMware opgesplitst in vier divisies na overname door Broadcom