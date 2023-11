VMware is na de overname door Broadcom in vier divisies opgesplitst. CEO Raghu Raghuram heeft eveneens het veld geruimd.

The Register ontdekte de herstructurering. Slechts één van de divisies behoudt de VMware-naam. VMware Cloud Foundation (VCF), het succesvolste product binnen het VMware-aanbod, zal nog steeds geleid worden door Krish Prasad. De bestaande initiatieven rondom Private AI met Intel, IBM en Nvidia zullen daaronder vallen. Broadcom-CEO Hock Tan zegt vooral VCF te willen ondersteunen. “In de kern gaat Broadcom investeren in VMware Cloud Foundation, de software-stack die dient als het fundament voor private en hybrid clouds.”

Daarnaast blijft Tanzu onder leiding van Purnima Padmanabhan. We brachten eerder deze maand al welke vernieuwingen het platform voor applicatie-ontwikkeling door ging voeren. Verbeteringen om het gebruiksgemak voor developers te vergroten, blijven dus gewoon op de agenda nu Broadcom de scepter zwaait bij het voormalige VMware.

Daarnaast behoudt Broadcom Software-Defined Edge, nog altijd met Sanjay Uppal als VP en GM. De vierde divisie bestaat uit Application Networking & Security, met wederom Umesh Mahajan aan het roer.

Wat zijn de plannen van Hock Tan?

Hock Tan liet tijdens een interview weten dat de integratie tussen Broadcom en VMware-producten wel zijn grenzen kent. Zo zou de netwerk-hardware van Broadcom “niet echt” integreren met VMware-multicloud- en hybrid cloud-software. Aangezien de overname veel aandacht vereiste van mededingingsautoriteiten in de VS, Europa en China is dat geen verrassende belofte. “Het hele concept van virtualisatie is om hardware-agnostisch te zijn,” stelde Hock Tan.

Voordat de deal rond was, beloofde de Broadcom-CEO dat er jaarlijks omgerekend 1,8 miljard euro voor R&D beschikbaar zou zijn voor VMware-producten. Ook al werd hij hiernaar gevraagd, manoeuvreerde Hock Tan zijn antwoord richting ‘executie’. De deployment van het bestaande aanbod moet eenvoudiger worden, meent hij. Gedistribueerde firewalls en load balancers moeten bij app-deployment bijvoorbeeld automatisch klaar staan.

Ontslagronde

Wel staat er een ontslagronde tegenover de positieve boodschappen. Hoewel Hock Tan hier niet over sprak, was al eerder bekend dat VMware met ontslagen begonnen was. Daarnaast richtte VMware-CEO Raghu Raghuram bij zijn afscheid zich zowel op medewerkers die bij Broadcom gingen werken en mensen die hun “volgende hoofdstuk elders” gaan beleven.

Overigens integreerde VMware onlangs al met de software van Symantec, dat eveneens een dochteronderneming van Broadcom is. Aangezien VMware en Symantec vergelijkbare diensten hebben, is moeilijk voor te stellen dat er niet in het aanbod van eerstgenoemde gesneden gaat worden. Dat is namelijk al gebeurd.

