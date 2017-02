‘Samsung Galaxy S8 krijgt gebogen scherm en thuisknop verdwijnt’

Mobile

Er hangt voor Samsung veel af van de Galaxy S8, het aankomende vlaggenschip van de Koreaanse fabrikant. Er komen de laatste tijd steeds veel details rond het toestel naar buiten. Nu wordt (wederom) geschreven dat de thuisknop verdwijnt en dat het scherm groter wordt. Dat wordt daarnaast standaard gebogen.

Dit meldt de Wall Street Journal, op basis van anonieme bronnen. De thuisknop zou van de voorkant gehaald worden en naar de achterkant van het toestel verplaatst. Daardoor is er meer ruimte beschikbaar voorop, voor het scherm. Een soortgelijke keuze werd al gemaakt door de Chinese rivaal van Samsung, Huawei, met zijn P9-smartphone (recensie).

De krant meldt dat het apparaat een gebogen scherm krijgt. Dat zou de standaard optie worden, waar bijvoorbeeld de Galaxy S7 ook in een niet-gebogen variant geleverd werd. Afgezien daarvan levert Samsung volgens de geruchten ook een digitale stemassistent mee, naar verluidt met de naam Bixby. Die is gebaseerd op Viv, dat Samsung een tijd geleden kocht.

Uit hetzelfde bericht van de WSJ blijkt dat de S8 standaard een hoofdtelefoonaansluiting krijgt. Dat terwijl concurrenten als Apple en LG daar juist van afstappen. Ook valt te lezen dat de nieuwe smartphone voorzien wordt van een 3000 mAh-accu.

Samsung wil met de smartphone een flinke slag maken en de problemen die het beleefde met de Galaxy Note 7 ver achter zich laten. Die handset had grote problemen met de batterij, die daardoor ontplofte. De toestellen moesten wereldwijd teruggeroepen worden en Samsung heeft onlangs resultaten van een onderzoek bekend gemaakt. Het bleek dat de accu beschadigd kon raken doordat er te weinig ruimte voor was gemaakt in het chassis.

Voor Samsung is het belangrijk om met de Galaxy S8 niet alleen de grootste concurrent, Apple, achter zich te laten, maar ook een slag te maken tegen concurrenten als Huawei, Oppo en Vivo. Die krijgen inmiddels – na lange tijd voornamelijk goedkope toestellen gemaakt te hebben – ook klanten in het duurdere marktsegment, waar Apple en Samsung tot dusverre de grootste partijen waren.

Wanneer de Galaxy S8 precies onthuld wordt, is niet zeker. Het gerucht gaat dat dit ergens in april zal zijn.