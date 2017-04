Apple, Amazon & Google willen chipafdeling Toshiba overnemen

Business

Er lijkt een ware biedingsoorlog te beginnen voor de chipdivisie van Toshiba. Het Japanse bedrijf doet die divisie in de verkoop om verliezen in andere divisies te compenseren, voornamelijk de divisie verantwoordelijk voor de bouw van kerncentrales zorgt voor grote verliezen. Daarbij was Western Digital al geïnteresseerd, hebben SilverLake en Broadcom al een bod gedaan, maar zouden bedrijven als Apple, Amazon en Google ook mogelijk miljarden op tafel willen leggen voor de overname van deze divisie.

De chipafdeling van Toshiba was een soort joint venture met SanDisk. De bedrijven ontwikkelen de nieuwe geheugenchips samen en delen ook de fabrieken. SanDisk werd in mei 2016 overgenomen door Western Digital, dat daarmee de nieuwe partner is van Toshiba. Het bedrijf zou nu ook interesse hebben om ook de andere helft in handen te krijgen. Mocht Western Digital hierin slagen, dan is het in één klap een van de grootste chipfabrikanten van de wereld. Het is dan nog maar net iets kleiner dan Samsung dat marktleider is.

De Japanse krant Yomiuri Shimbun meldt volgens Reuters dat er naast Western Digital nog veel meer geïnteresseerde partijen zijn. Onder meer Apple, Amazon en Google hebben interesse of zouden al geboden hebben op de Toshiba divisie. Het is niet bekend om wat voor bedragen het gaat, maar Broadcom zou samen met SilverLake Partners zo’n 18 miljard dollar hebben geboden voor Toshiba’s chipdivisie. De bedragen die Apple, Amazon en Google (gaan) bieden zullen ook rond die hoogte moeten liggen om mee te kunnen doen.

Het geld is nodig om forse afschrijvingen te compenseren. Toshiba verloor in de Verenigde Staten 8,5 miljard euro door problemen met de bouw van nucleaire kerncentrales. Om dat verlies te compenseren moet het bedrijf geld ophalen en is het van plan zijn chipafdeling in elk geval deels van de hand te doen. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over de verkoop deze maand nog officieel beginnen.